Agropecuarios de Cochabamba piden administrar Papelbol y otras tres fábricas en Chapare

La Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) quiere establecer una alianza público-privada para comprar acciones de algunas empresas públicas del Chapare, que han reportado pérdidas económicas. El sector quiere administrarlas, reactivarlas y hacerlas rentables.



La CAC estaría interesada en administrar la empresa estatal Papeles de Bolivia (Papelbol); dos industrias de miel de Chapare, que están en funcionamiento pero reportan pérdidas, y la fábrica de stevia, que todavía no opera, informó el gerente general de la institución, Rolando Morales. El ejecutivo informó que estas industrias tienen gran potencial productivo y la Cámara Agropecuaria podría invertir recursos y conocimiento para sacarlas de la crisis.



“En esta coyuntura, no creo que el Gobierno tenga grandes recursos económicos para reactivar estas industrias. Con una alianza público-privada, podemos aportar recursos económicos, un mayor conocimiento técnico y transparencia administrativa”, dijo.



Morales cree que, como inversionistas privados, gestionarán acciones para evitar pérdidas económicas y generar utilidades. Detalló que una empresa pública está limitada por trámites administrativos. “Como privados, no vamos a permitir que se pierdan nuestros recursos; sería una sociedad anónima como lo son Entel y otras empresas del Gobierno. La propuesta la vamos a dejar en análisis del Gobierno nacional”, dijo.



Esta propuesta fue planteada ya al Gobierno de Jeanine Áñez, pero la CAC no recibió respuesta y la llevarán al nuevo presidente, Luis Arce.



Los exportadores compran al año 6,7 millones de cajas de cartón para exportar la fruta, pero estos embalajes se adquieren de industrias de La Paz y Santa Cruz, porque Papelbol no siempre estaba disponible para producirlas.



Morales indicó que tener la venta asegurada de esta cantidad de cajas generaría ganancias para la empresa que se ubica en el municipio de Villa Tunari (Chapare).



Papelbol tiene capacidad para producir 15.200 toneladas de papel al año, es decir, unas 50 toneladas al día; sin embargo, su producción en 2016 fue de 450 toneladas, sólo el 2,96 por ciento de su capacidad. Papelbol comenzó a operar en 2014.



En tanto el Gobierno tiene dos industrias de miel en Chapare, las cuales, según el representante de la Federación de Apícolas del Cochabamba (Fedac), Nabor Rioja, no operaron durante toda esta gestión y no compararon miel de los productores del departamento; por el contrario, la empresa debe a los apicultores medio millón de bolivianos.



Rioja explicó que los productores están interesados en administrar estas plantas para abastecer el mercado nacional que tuvo un déficit de 2 mil toneladas de miel en 2019, y con la pandemia del coronavirus esta demanda se incrementó.



“Las industrias estatales del miel debían investigar, apoyar y comprar miel de los productores, pero no han realizado nada de aquello. Al contrario, han despedido a gente capacitada y se han conocido hechos irregulares”, dijo.



En tanto la industria de stevia debió concluirse en 2019, pero todavía no fue entregada, por lo que los productores también piden administrarla.



La fábrica estará emplazada en Shinahota y tiene un costo de 82 millones de bolivianos. Tiene capacidad para procesar 50 toneladas de stevia cristalizada en polvo y líquida por año, con 95 por ciento de pureza. La planta debía trabajar con materia prima producida en Cochabamba y con productores de La Paz, Pando y Beni.

Bs 500 mil de deuda a los apicultores



El sector apicultor de Cochabamba se declaró varias veces en emergencia a raíz de una deuda de medio millón de bolivianos por parte de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

El representante del área, Navor Mendizabal, dijo que el Gobierno mantiene la deuda con el sector desde hace ya 10 meses, debido a que la estatal no paga por los productos entregados.

Al menos en dos ocasiones, los apicultores, respaldados por la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), solicitaron reuniones con autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero no tuvieron éxito.

La deuda deberá gestionarse con el siguiente Gobierno.