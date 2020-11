Tras amagos de pelea, los fabriles ratifican su directiva y en Prosil levantan medidas

Un ampliado de emergencia, precedido por amagos de pelea, terminó por ratificar ayer al secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, quien fue acusado por los obreros de la empresa Prosil de alargar su gestión y no haberlos defendido en un proceso laboral por despidos.



El ampliado se realizó ayer en el Complejo Fabril, donde, previamente a las deliberaciones, hubo amagos de enfrentamiento de ambos bandos.



“He sido ratificado y los trabajadores de Prosil deben pedir disculpas. Nosotros vamos a dar una conferencia y, cuando se posesione el nuevo Gobierno, realizaremos una marcha para hacer notar nuestras denuncias y demandas”, dijo Céspedes.



Tras este resultado, los trabajadores de Prosil levantaron la vigilia en la sede de la Federación de Fabriles de la plaza 14 de Septiembre, ambientes que habían ocupado el miércoles por la noche. Los trabajadores indicaron que no levantarán la medida hasta que se realice una nueva elección, lo que, al final, no ocurrió.



El representante de los trabajadores de Prosil, Gustavo Rodríguez, indicó, por su parte, que su sector está molesto con los resultados del ampliado y anunció que hoy habrá una reunión para definir nuevas acciones.