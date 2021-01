Banda de precios provoca escasez de harina de soya y riesgo en avicultores

La fijación de una banda de precios para la harina solvente de soya, que establece una reducción de 2.700 a 2.000 bolivianos por tonelada, generó el rechazo de las industrias aceiteras que se opusieron a comercializar dicho insumo al sector avicultor, el principal demandante, el cual advierte un posible desabastecimiento de carne de pollo y huevo en los nueve departamentos.



El presidente de la Asociación Nacional Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, informó que este sector se encuentra al borde de una crisis productiva por el desabastecimiento de la harina de soya solvente. Explicó que esto surge porque las industrias aceiteras se niegan a vender este insumo porque no están de acuerdo con la banda de precios y porque el Gobierno no les remitió los cupos correspondientes.



“Nosotros nos opusimos siempre a estos cupos por esta situación precisamente. Si los cupos no llegan a la industria, la industria tiene ese argumento para no vendernos la harina de soya”, dijo Alandia.



Mencionó, además, que este sector hizo el reclamo correspondiente al Gobierno nacional “por su incapacidad de atender las formalidades que se comprometieron” respecto al cumplimiento de la norma vigente.



En consecuencia, el dirigente advirtió que, en caso de no encontrar una solución al desabastecimiento de la harina solvente de soya, surge el riesgo de un desabastecimiento de alimentos básicos como la carne de pollo y huevo, situación de la que no se responsabiliza el sector avicultor.



“Además se pone en riesgo el cierre de miles de unidades productivas lecheras, avícolas, de pollo y huevo, y porcícolas en los nueve departamentos del país debido a la falta de insumos básicos para la producción”, indicó Alandia.



A nivel nacional, el sector avicultor demanda al menos 32 mil toneladas mensuales de harina de soya solvente, insumo que, según la Resolución Biministerial número 0102020, del 24 de diciembre de 2020, debe tener un precio de alrededor de 2.000 bolivianos.



Sin embargo, el presidente de la Asociación de Porcinocultores Cochabamba (Adepor), German Aguilar, aseguró que este sector espera pacientemente la puesta en vigencia de la Resolución Biministerial que reduce en 700 bolivianos el precio de la harina de soya solvente.



El dirigente aseguró que, en años anteriores, la aplicación de la Resolución tardaba entre 15 a 20 días, por lo que esperarán ese plazo.



Aguilar dijo que la industria aceitera subió demasiado el precio de la harina de soya solvente y restó importancia a la demanda de los productores al priorizar a los intermediarios.

Provisión de harina al mercado interno

Tras la promulgación del Decreto 4417, que elimina la libre exportación de alimentos como la soya, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que esa medida busca garantizar la provisión de harina de soya para el mercado interno.

La autoridad dijo que el sector agroindustrial, al tener la libertad de exportar toda su producción, elevó el precio de la harina de soya solvente por encima del precio justo. Esto afectó a avicultores, porcinocultores y lecheros, que demandan dicho insumo.

Precisó que la demanda nacional solamente requiere de un 15 a 20 por ciento del total de la producción.