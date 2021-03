Gobierno prevé usar $us 1.114 MM de RIN para la inversión pública

Las metas cuantitativas del Programa Fiscal Financiero 2021 contemplan el uso de 1.114 millones de dólares de las Reservas Internacionales Netas (RIN) al cuarto trimestre de 2021, así lo revela el documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.



Según el economista Germán Molina, el Gobierno proyecta utilizar estos recursos para financiar sus programas de inversión pública.



El Programa Fiscal Financiero 2021 fue firmado la pasada semana por dicha cartera ministerial y el Banco Central de Bolivia (BCB) con el objetivo de estabilizar la economía.



A decir del especialista, Bolivia no cuenta con equipos, maquinarias ni la totalidad de insumos que demandan los proyectos de inversión pública, de modo que surge la necesidad de importar; es por ello que se utilizarán recursos de las RIN.



Sin embargo, Molina aclara que el uso de mencionados recursos no significa necesariamente que las RIN bajarán en 1.114 millones de dólares, ya que pueden reponerse con exportaciones, remesas y financiamiento externo. Por ello menciona que no se puede estimar, por ahora, la cantidad de RIN con la que cerrará la gestión 2021.



“El argumento de respaldo es que se va a usar en la inversión pública y en base a eso apuestan que va a crecer la economía”, dijo.



El uso de reservas internacionales para financiar proyectos de inversión pública es inevitable debido a la dependencia de países del exterior en cuanto a innovación tecnológica necesaria para proyectos de inversión.



Molina dice que, por ejemplo, para construir una carretera se debe importar principalmente asfalto, equipos y maquinaria.

Programa proyecta alza del PIB en 4,4% en 2021



Según datos del Ministerio de Economía, las principales metas macroeconómicas que contempla el Programa Fiscal Financiero 2021 son: un crecimiento del PIB de alrededor del 4,4 por ciento, una inflación de fin de período en torno al 2,6 por ciento y un déficit fiscal de aproximadamente 9,7 por ciento del PIB.



El programa también pretende retomar las políticas redistributivas y de protección social a través de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad, entre otros.



Dichos elementos permitirán, según el Gobierno, generar un entorno de estabilidad macroeconómica, crecimiento económico y de redistribución.