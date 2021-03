Trabajadores de Aasana exigen la renuncia del director por falta de formación técnica

Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) radicalizaron sus protestas desde esta semana en todo el país. Ayer fue el turno de los funcionarios de Cochabamba, quienes anunciaron un bloqueo en el ingreso al aeropuerto Jorge Wilstermann entre las 6:00 y 8:00.



El pedido de los trabajadores es la destitución del director nacional, Ronny Valderrama. Aseguran que esta persona se encuentra en el cargo por respaldo de una organización social y no así por sus conocimientos técnicos.



“Se necesita capacidad técnica para manejar el espacio aéreo. Nuestro personal está correctamente calificado, incluso mejor que los militares. El director no conoce términos aeronáuticos, no sabe cuántos aeropuertos hay, ni de procesos administrativos”, dijo uno de los dirigentes del Sindicato, Keneth Rada.



Otro de los motivos de protesta es por despidos injustificados fuera de la Ley General de Trabajo. “Esta semana le pasaron una carta de agradecimiento a otro compañero, pese a que goza de fuero sindical”, agregó.



Los trabajadores consideran que el director les “declaró la guerra”. Esto debido a los despidos, la negación de renunciar, los ascensos de personas sin la capacidad técnica y el intento de que se declare ilegal la protesta de los trabajadores.



Rada explicó que el fin de semana se sostuvo una reunión con el Ministro de Obras Públicas y el Viceministro de Transporte, pero no se logró resolver la demanda principal. Por este motivo, la Federación de Trabajadores de Aasana determinó radicalizar las medidas de presión.



A lo largo de la semana se registraron mitines en diferentes aeropuertos, pero esto no significa que se deje la torre de control sin personal, agregó Rada; puesto que una acción así podría generar accidentes o la pérdida de categoría internacional de los aeropuertos.