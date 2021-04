Cadecocruz denuncia irregular adjudicación de proyecto en Entre Ríos

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecorcruz) denunció irregularidades en la adjudicación de una empresa que estará cargo del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de Entre Ríos.



El gerente de esta institución, Javier Arze, informó que en julio de 2020 la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP-PAAP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, lanzó una licitación para mencionado proyecto.



En cuatro informes de evaluación realizados por los técnicos de la UCO-PAAP, entre septiembre y diciembre de 2020, se recomienda adjudicar el contrato a la Asociación Accidental Gigeco Sankay, cuya propuesta fue de 36,8 millones de bolivianos. Sin embargo, Arze indica que en enero de 2021 surge un nuevo informe de la entidad estatal en el que se decide adjudicar a la empresa CBI Contratista Generales S.A.



Según Arze, la propuesta de la segunda empresa es de 37,5 millones de bolivianos, casi 1 millón más que la propuesta de la Asociación Accidental Gigeco Sankay. Además, dijo que CBI Contratista Generales S.A. no cumplió con uno de los requisitos establecidos en la licitación.



“No queremos pensar que hay un acto de corrupción, no queremos pensar eso, pero necesitamos una explicación, no entendemos qué es lo que está pasando”, dijo.