Falta de mantenimiento convierte al Sillar en una odisea para transportistas

El conductor debe ir concentrado para no meterse en un bache que podría arruinar el vehículo, pero también para no chocar por esquivarlo. Los pasajeros saltan como si estuvieran montados en una atracción de un parque. Sin embargo, se trata de la carretera al oriente del país.



Pese a ser una ruta nacional, la vía se encuentra dañada. Está llena de baches y rajaduras que, según transportistas, causan daños a los vehículos y son un riesgo de accidente.



Pasada la tranca de Umopar hasta unos kilómetros antes de Villa Tunari, la ruta está completamente deteriorada. La situación es más compleja cuando llueve y se tiene neblina.



Algunos transportistas que viajan frecuentemente contaron que no es la primera vez que se quejan de esta situación. En diciembre de 2020 se hicieron compromisos para mantener la ruta, pero hasta ahora no se cumplieron.



De acuerdo con el Plan de Lluvias, el Gobierno destinó más de 4 millones de bolivianos para la construcción y mantenimiento de la vía, indicó un boletín del Ministerio de Obras Públicas en diciembre de 2020.



En esa oportunidad, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, informó que la ABC departamental está tomando las acciones correspondientes para que la población pueda transitar por dicha carretera con total tranquilidad.



“En la carretera hay que realizar un bacheo, además se debe nivelar el calaminado de la vía”, anticipó la autoridad.



Tres meses después, la situación no cambió y las lluvias de enero y febrero empeoraron la situación. A la vía también le hace falta mayor espacio de circulación; sólo cuenta con un carril de ida y otro de vuelta, pues el proyecto de la doble vía avanza con lentitud.



El deterioro de la carretera y los constantes reclamos también se observan en el lado de Santa Cruz.