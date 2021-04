Gobierno asegura que incremento de 2% al salario mínimo no afectará las planillas

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró este viernes que el incremento del 2% al Salario Mínimo Nacional (SMN) no aumentará "brutalmente" las planillas de las empresas, porque la mayor parte de la masa salarial está concentrada en el haber básico.

"(El incremento) es en el salario mínimo nacional, no en el haber básico. Si se quiere inducir a la población a pensar que esto va a incrementar brutalmente las planillas salariales no es correcto, porque la mayoría de la masa salarial está concentrada en el haber básico y no tanto así en el salario mínimo", indicó Montenegro en rueda de prensa.

La autoridad hizo esta explicación ante declaraciones de empresarios privados quienes señalaron que a causa del incremento salarial se perderían fuentes de empleos y se afectaría a la generación de nuevos puestos laborales.

El Ministro sostuvo que el incremento al salario mínimo es parte del plan de Gobierno que presentó Luis Arce para las elecciones de 2020.

“Seguimos con nuestra política de incrementar el salario mínimo nacional porque todo lo avanzado en estos años no puede detenerse, fue una constante, algo muy importante, una reivindicación, un elemento que estaba en nuestro plan de gobierno y por lo que el 55% de la población votó el año 2020”, declaró.

Montenegro aseveró que "no se está afectando al haber básico, que en toda proporción es la mayoría de la masa salarial, por lo que no se estaría haciendo afectación a las planillas de las entidades privadas y públicas, pero sí será un elemento reivindicativo para la clase trabajadora”.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó el jueves que el incremento al haber básico fue congelado para este año, pero se tendrá un aumento del 2% para el salario mínimo nacional.