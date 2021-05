Vocero presidencial dice que el censo se tiene que realizar el próximo año

Si es reelegido alcalde de Londres este jueves, el laborista Sadiq Khan propone acoger en 2036 o 2040 los Juegos... Ver más Sadiq Khan propone celebrar en Londres los JJ.OO. "más baratos y sostenibles"

La Premier League confirmó este miércoles que el público local podrá regresar a los estadios para las dos últimas... Ver más La Premier reabrirá al público local las dos últimas jornadas

El Manchester City de Pep Guardiola da un paso más en su historia y optará a ganar la Liga de Campeones por primera vez... Ver más Manchester City anula al PSG y se mete en su primera final de la Champions