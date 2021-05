Vacunación, empleo y financiamiento: los temas que prioriza el Congreso Nacional de Empresarios

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery, inauguró hoy el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores, haciendo un llamado a asumir un rol más decisivo en el actual escenario económico del país al que consideró complejo e incierto.



El encuentro, que se lleva a cabo en La Paz, prioriza temas como la vacunación masiva, empleo y financiamiento.



“Nuestro país está en un punto de inflexión y de crisis que debemos resolver. Los problemas y los desafíos son muchos y parecen superarnos, especialmente porque tenemos un sistema político anacrónico, un sistema judicial en profunda crisis y una sociedad sumida en la incertidumbre. Por eso, el motivo que nos llama a esta reunión, va más allá de las agendas y los objetivos que hemos defendido y promovido como sectores responsables, en gran medida, de los avances y logros que Bolivia registró hasta ahora”, afirmó.



El Congreso Nacional convocado por la CEPB reúne a 74 máximos representantes de las 25 entidades afiliadas a la institución matriz del empresariado boliviano, y más de 100 de organizaciones e instituciones de diversos sectores de la economía privada de todo el país. Además, asisten especialistas e invitados especiales de algunas empresas nacionales.



Barbery hizo un análisis de la situación generada por la crisis, señalando que los indicadores macroeconómicos están cayendo inexorablemente, sin considerar los efectos que tendrán el déficit fiscal; la caída de los ingresos del Estado y de las reservas internacionales; el costo de la deuda externa e interna; la muy lenta recuperación de sectores clave como la construcción, el turismo y la industria manufacturera.



“Hoy (conceptos como) la pobreza extrema, el desempleo masivo, el incremento de la desigualdad y una mayor conflictividad social, vuelven a aparecer en el horizonte y en el análisis de los especialistas”, dijo.



Consideró que, aunque el desastre alcanzó a todos, los empresarios privados han padecido con los efectos más duros de la crisis. “Se mal entendió que, por un lado, los empresarios tenemos la capacidad ilimitada para sostener la mayor parte de la carga, por otro lado, se asumió erróneamente que nuestros recursos pueden soportar infinitamente el costo de este esfuerzo, sin reparar en nuestras diversas realidades y amenazas, siendo relegados a un último lugar al momento de decidirse medidas de alivio”, señaló el dirigente.



Explicó además que, al primer semestre de 2020, el 80 por ciento de las empresas fueron gravemente afectadas en sus ingresos; el 70 por ciento carecía de fuentes de financiamiento para su recuperación; el 76 por ciento tenía problemas de liquidez para sostener los gastos de funcionamiento y, casi un 20 por ciento corría el riesgo de paralizar sus operaciones.



Al referirse al sector político señaló que “lamentablemente, la clase política no respondió con eficiencia y desprendimiento a los desafíos y necesidades de la población y, en lugar de buscar soluciones en unidad y consenso, se enfrascó en debates irresolubles que pueden ser legítimos o no, pero que carecen de relevancia frente a la dimensión y crecimiento de los grandes problemas de la salud, la economía, el trabajo y la educación que nos agobian”.



También dijo que el sector empresarial sufre los efectos de una actitud gubernamental excluyente y sin voluntad manifiesta al diálogo, consenso y búsqueda conjunta de soluciones.



“Medidas como los aumentos salariales en plena crisis, la coerción impositiva y regulatoria, las barreras a las exportaciones, la emisión de normas que afectan al empleo, la inacción frente al creciente contrabando, la presión sobre el sistema financiero, la falta de diálogo y el consenso, así como el rechazo total a los avances de la ciencia y biotecnología, son el resultado de esta visión anacrónica, que va en sentido contrario a lo que están haciendo la mayoría de los países para superar este momento tan dramático”, afirmó.



Finalmente explicó que el sector empresarial tiene tres prioridades que serán debatidas en la jornada: Vacunación masiva, empleo y financiamiento. Sobre la vacunación explicó que si no logramos este objetivo primordial, los esfuerzos y sacrificios por retornar a la normalidad en el resto de las actividades serán infructuosos, ya que estarán a merced de los nuevos rebrotes y variantes que han marcado el avance de la enfermedad.



Barbery concluyó señalando que “el mundo se ha transformado y nosotros estamos en la ola de las transformaciones. Hacer y sostener empresas depende ahora de la digitalización y la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la modificación de las formas tradicionales del trabajo y de la priorización de la seguridad, la salud, el medio ambiente y la equidad. Estos cambios, más que necesarios, son una realidad incontrastable”.



El Congreso continuará en toda la jornada y se espera que al final de la tarde se presente las conclusiones en una declaración conjunta que será ampliamente difundida y entregada a autoridades correspondientes.