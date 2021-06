Restaurantes y productores de leche se oponen a más cuarentenas rígidas

Los productores lecheros y la Asociación de Restaurantes y Afines de Cochabamba (Aserac) aseguran que no podrán resistir un fin de semana más de cuarentena rígida. Piden la autorización para trabajar y lamentan que las autoridades departamentales dicten cuarentena rígida sin ningún tipo de planificación.



La presidenta de Aserac, Vivian Cardona, indicó que los sectores productivos están agonizando y pidió al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) buscar la forma de no suspender las actividades económicas en su totalidad.



“Si están en alerta roja por falta de oxígeno, nosotros también estamos con alerta roja porque no sabemos de dónde ya (obtener recursos), ambas cosas son totalmente importantes: la economía y la salud. Si no hay un plan que ayude con el tema económico, todo intento será un fracaso”, dijo.



Cardona sugirió a las autoridades aplicar planes simples que puedan ser acatados por la población. Explicó que si no les permiten trabajar los domingos con entregas a domicilio muchos restaurantes cerrarán de forma definitiva.



Los sectores productivos del departamento están afectados por la reducción de los horarios de circulación. A eso se suman tres fines de semana de cuarentena rígida, con prohibición de actividades.



Esta situación afecta a cerca de 150 mil negocios de venta de comida que atendían sólo en la noche y domingos, como pizzerías, silpancherías, broasterías, cafés, churrasquerías, puestos callejeros de comida rápida, foot trucks y otros.



La presidente de Aserac estima que de las 200 mil fuentes de empleo que generaban, ahora sólo se genera 100 mil.



“Ya son muchos fines de semana sin trabajar, ya no vamos aguantar con el cierre total, debemos atender con delíveri”, indicó.



En tanto, los productores lecheros aseguraron que, en caso de prolongarse la cuarentena rígida, la empresa PIL acopiará 330 mil litros de leche el domingo a precio internacional de 2,36 bolivianos y no pagará el “dominical” de 2,92. Entre lunes y sábado, el precio habitual es de 3,20 bolivianos por litro.



“Estamos en emergencia. La producción agropecuaria no debe parar, no hay movimiento económico si nos encierran”, dijo el presidente de la Asociación de Productores Lecheros (APL) de Cochabamba, Jhonny Arce.



La APL amenazó con iniciar protestas si la cuarentena rígida se sigue prolongando.



El sector se reunirá hoy con el Ministerio de Desarrollo Productivo para pedir apoyo. “Vamos a pedir respeto a los acuerdos, PIL cada semana nos llama para cambiar cosas con pretexto de la cuarentena, cosas que ya no debía tocarse”, acotó.

Las mypes también son afectadas



La semana pasada, la Asociación de Carpinteros de Cochabamba, la Federación de Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) y la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia) aseguraron que estaban perjudicados con la cuarentena rígida.



Cadepia indicó que su sector estaba perdiendo contratos y solicitó permisos de circulación para continuar operando.



Los carpinteros indicaron que ya no podían vender sus productos en sus tradicionales ferias de sábados y domingos. En tanto, Fedemype anunció medidas de presión en contra de la cuarentena rígida.