YPFB ultima detalles para el reinicio de la planta de urea, pero no da fecha

Luego de que el Gobierno nacional anunciara el reinicio de operaciones de la planta de urea para este mes, el gerente de industrialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Henry Lapaca, informó ayer que la reactivación es una tarea que se debe hacer con “alta responsabilidad” y no precisó la fecha de reinicio de operaciones.



El funcionario tampoco se refirió a la pieza que no pudo ser reparada en Estados Unidos y retornó al país en el mismo estado.



“Es una planta compleja, (por lo que) es importante tomarse los tiempos y hacer un inicio responsable. Manejamos altísimas presiones y temperaturas, por lo tanto, es importante tomarse los tiempos correspondientes e iniciar con mucha responsabilidad”, dijo en una entrevista a ATB.



Lapaca también señaló que YPFB está concluyendo con el cronograma de mantenimiento de los equipos. “La próxima semana finalizan muchas actividades y estaremos anunciando una fecha de arranque”, dijo.



El reinicio de operaciones de la planta podría retrasarse hasta fin de año, debido a que el controlador de la turbina de gas no pudo ser reparado en Estados Unidos, por lo que YPFB debe mandar a fabricar una nuevo, informó una fuente allegada al proceso de reactivación de la planta, que prefirió mantener su nombre en reserva.



Sin esa pieza, la planta no puede funcionar porque es un equipo principal y su función es permitir el ingreso de aire al transformador secundario, para sacar el nitrógeno del aire.



La mencionada fuente dijo que la pieza debe enviarse a fabricar con la empresa General Electric, en Italia. Es un equipo diseñado exclusivamente por MOOG y eso podría demorar seis meses.