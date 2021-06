Mypes exigen renuncia del ministro Huanca ante carente reactivación

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) pidió el cambio del ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, y de sus tres viceministros, ante la falta de voluntad para aplicar medidas de protección y posicionamiento de la producción nacional y dar paso la reactivación económica, informó el presidente del tribunal de honor de esta institución, Humberto Valdivieso.

Según el dirigente, las pequeñas unidades productivas del país tienen dificultades desde los conflictos sociales y políticos de noviembre de 2019, situación que se agravó con la pandemia del coronavirus. Al no haber medidas de reactivación económica, las mypes están en peligro de cierre, lo que acentuará el desempleo en el país.

En este contexto, Valdivieso dijo que las microempresas exigen el cambio del ministro Huanca, ya que, pese a estar 14 años en diferentes cargos públicos, no demostró la voluntad necesaria para trabajar en políticas de protección y posicionamiento que beneficien al sector de las mypes.

“Esperamos que estos días ya se pueda cambiar al ministro (Huanca) y se pueda avanzar con políticas más serias en beneficio no sólo de los micro y pequeños empresarios, sino también de la producción primaria”, dijo.

El dirigente explicó que no hay una política que permita controlar el mercado interno, el cual se encuentra avasallado por el contrabando. Agregó que el pago del Bono Contra el Hambre fue una medida apropiada, pero, al no haber un control del mercado interno, dichos recursos beneficiaron al contrabando y no a la producción nacional.

Según datos de la Conamype, en Bolivia hay aproximadamente 600 mil unidades productivas.

Impulso el consumo nacional

A fines de mayo, el Gobierno nacional promulgó el decreto 4513 que establece que el pago del refrigerio que reciben los servidores públicos sea destinado a la compra de productos y servicios nacionales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, informó que la normativa tiene el objetivo de reactivar el aparato productivo e incentivar la producción nacional, con la participación de los servidores públicos a través de una aplicación móvil.

La autoridad señaló que aproximadamente 58 mil servidores públicos a nivel nacional aportarán cada año con alrededor de 278 millones de bolivianos y 23 millones por mes.