Dueños de "chutos" levantan bloqueos, van a las marchas y ratifican pedido de amnistía

Los propietarios de los autos indocumentados resolvieron levantar los puntos de bloqueo en las carreteras de Santa Cruz y Cochabamba, anunciaron que realizarán marchas exigiendo al Gobierno la "amnistía" de 150.000 vehículos que ingresaron al país de manera ilegal.

En una asamblea realizada en Punata, Cochabamba, donde se había instalado un punto de bloqueo, los propietarios de los motorizados ilegales resolvieron levantar los bloqueos para evitar exponer a sus afiliados a posibles enfrentamientos, tras la advertencia del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, de intervenir los bloqueos.

"Han decidido ya no bloquear, vamos a hacer protestas con marchas limpias, sin perjudicar a los transportistas ni a los ciudadanos. Se levantan los bloqueos en Cochabamba y en Santa Cruz y en todos los lugares donde se estaba bloqueando", informó el representante de este sector, Rubén Ferrufino.

"No queremos ser intervenidos por el Gobierno. Tampoco queremos que nos acusen de paralizar la economía del país", añadió, por esa razón se movilizarán mediante marchas callejeras ya sea en las ciudades o en las provincias.

El viceministro de Régimen Interior manifestó este lunes que el Gobierno no iba a permitir la instigación al delito y advirtió a los dirigentes que estaban incurriendo en la figura de apología del delito.

Asimismo, había anunciado la inmediata intervención en aquellos puntos de bloqueo en Santa Cruz en el puente de Yapacaní y en la Chiquitanía; mientras que en Cochabamba en el Valle Alto (Punata, Confital).

Ferrufino anunció que en una próxima asamblea asumirán otras medidas de presión, aunque dijo que están dispuestos al diálogo, pero no desistirán de exigir al Gobierno la amnistía de 150.000 vehículos indocumentados.

Dijo que "no son privilegiados" para adquirir vehículos que tienen un costo de 20.000 a 25.000 dólares, sino que la mayoría que tiene este tipo de motorizados son gente del área rural que los usa para el transporte de sus productos, pero que no pueden llegar a las ciudades precisamente porque no tienen los documentos al día.

Observó que el principal problema es la falta de control en las fronteras, por esa razón desde hace muchos años siguen ingresando estos vehículos, porque la Aduana Nacional no logra el control en toda la zona fronteriza del país.

Según Ferrufino, al gobierno le conviene la "amnistía" porque este proceso permitirá una inyección económica de 200 millones de dólares. "Que nos den esta amnistía por última vez y pedimos más resguardo en las fronteras".