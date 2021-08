Analista descarta perjuicio a Banco Unión por crédito a Prodem

El Banco Unión, con participación mayoritaria del Estado boliviano, otorgó un crédito de más de 137 millones de bolivianos al banco Prodem, filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, sancionado en 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras el "arresto ilegal" de Roberto Marrero, jefe del departamento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.







Frente a versiones de que esta transacción podría afectar al Banco Unión, en el fuero internacional, por la sanción de Prodem, el analista económico, Alberto Bonadona, indicó que no hay repercusión debido a que la sanción fue por un tema político.







"Que esté observado el banco Prodem es por una razón política, y el banco Unión al interior de Bolivia puede hacer la operación que considere más conveniente", dijo Bonadona a ANF.







Lo único que no puede hacer Prodem, agregó Bonadona, es sacar dólares del país. "No puede hacer operaciones externas, pero ésta (con el Banco Unión) es una operación interna", apuntó.







En su momento, el Banco Central de Bolivia (BCB) indicó que la sanción emitida por la OFAC al Bandes, principal accionista del Banco Prodem, "no afecta las operaciones que realiza esta institución con el Ente Emisor ni con su actividad bancaria en todo el territorio nacional".







En ese sentido, el analista indicó que la OFAC "puede decir lo que quiera", pero "un banco nacional como es Prodem de Bolivia puede seguir teniendo negocios en el fuero interno".







"En el caso de Prodem solamente no puede hacer ninguna operación externa, Prodem no puede sacar esa plata para mandarle apoyo a Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), porque la razón de la observación de Prodem es por una cuestión política, no por una razón de narcotráfico", enfatizó.







Reiteró que las operaciones de Prodem se mantienen normales dentro del país y es por eso que incluso participa de actividades en la Bolsa Boliviana de Valores. "Con toda certeza tiene operaciones en bolsa, o sea compra y vende bonos", enfatizó.