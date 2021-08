Denuncian que interculturales emboscaron a comisión que fiscalizaba asentamientos

La diputada de la Alianza Creemos, María René Álvarez, denunció este martes que junto a una comitiva que llegó a verificar asentamientos ilegales en el área protegida Bajo Paraguá del municipio de San Ignacio de Velasco en Santa Cruz, fueron emboscados por interculturales afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

El hecho ocurrió en la tarde del lunes. Constataron que evidentemente existían asentamientos irregulares en el área protegida municipal. Álvarez también informó que los interculturales señalaron que se quedarán en el lugar "pese a quien le pese" porque serian al menos unas 400 familias.

"La intención de nosotros no era hacer ningún desalojo porque sabíamos que la fuerza pública no acudió al lugar a pesar que fue invitada por el municipio. Reitero, la intención de la visita era una inspección in situ, era poder conversar con estas personas y socializar esta normativa que es contundente (sobre las áreas protegidas)", manifestó Álvarez a la ANF.

Indicó que la comitiva estuvo compuesta por la diputada de Creemos; por el alcalde de San Ignacio de Velasco, Carlos Rudi Dorado; por el subgobernador de la Provincia Velasco, Aurelio Vaca; por dos caciques chiquitanos, un concejal y por miembros de la Fundación Natura.

Explicó que llegaron al lugar con una constancia de rechazo a 59 solicitudes de asentamientos iniciados por los interculturales y a pesar de esa explicación ellos pidieron una reunión con el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y tras varias conversaciones acordaron una próxima reunión.

"Cuando llegamos a un acuerdo vimos ya la acción de querer encerrarnos en el lugar. Ellos dijeron queremos diálogo, perfecto, fijamos la fecha para el día jueves. El alcalde se comprometió a convocar al director del INRA para que sea la autoridad competente que resuelva esta situación", manifestó.

La Fundación Natura tenía el compromiso de poner unos letreros que indiquen que el lugar es un área protegida y después de mucho esfuerzo se logró instalar, pero una vez que se retiró la comitiva, los letreros fueron desechados y tirados, relató.

La diputada concluyó que los interculturales son el brazo operativo del Gobierno de Luis Arce y del MAS y "por eso se creen dueños de lo que pisan y lo que ven". Asimismo, cuestionó al director del INRA porque hasta ahora no muestra señales de querer solucionar ese tipo de conflictos en el lugar.

Las denuncias de avasallamientos vienen desde hace varios años y actualmente se puso en la agenda pública tras el intento de la conformación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de Santa Cruz, lo cual es rechazada por el INRA. Asimismo, la Chiquitanía actualmente es víctima de incendios forestales y al menos 10 municipios están siendo afectados, según la gobernación cruceña.