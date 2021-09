La ausencia de plan de reactivación y recursos externos frenan el crecimiento

Aunque el Gobierno nacional destaca el crecimiento del 8,7 por ciento de la actividad económica al mes de junio de 2021, analistas observan la falta de un plan de reactivación económica y de recursos externos que permitan alcanzar un crecimiento sostenido.



Los economistas Gabriel Espinoza y Gonzalo Chávez coinciden en señalar que la recuperación de la economía requiere de financiamiento externo, por lo que cuestionan al Gobierno por no haber colocado los bonos soberanos por 3 mil millones de dólares previstos en el Presupuesto General del Estado (PGE).



Según Espinoza, no existe un plan de reactivación económica tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, puesto que el Gobierno de Luis Arce solamente da continuidad al modelo económico social comunitario productivo que ya mostraba agotamiento desde el año 2014.



El analista afirma que un plan de reactivación económica debe estar acompañado con medidas de generación de empleos sostenibles en el sector privado, ya que el aparato estatal demanda empleos de corto plazo. Por ello, considera necesario facilitar el desarrollo del sector formal a través de la modificación de normativas impositivas que desincentivan la creación de empleos de calidad.



Por otro lado, Espinoza cree que, ante la animadversión (enemistad) por parte del Gobierno a la inversión privada nacional y extranjera, urge la llegada de nuevos recursos externos para acelerar la reactivación económica. La emisión de bonos soberanos era la alternativa más rápida y efectiva, pero, según el analista, este tipo de financiamiento se encareció por medidas como la devolución de recursos al Fondo Monetario Internacional (FMI).



Al respecto, Chávez, a través de su cuenta de Facebook, dijo que por el momento el país no cuenta con los recursos para sostener el crecimiento económico, por lo que espera que el Gobierno “haga su tarea y consiga los recursos, especialmente de afuera”.



El analista observa que el financiamiento para salir de la crisis económica está basado en el acceso a recursos internos, puesto que en nueve meses el Gobierno se prestó más de 7 mil millones de bolivianos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pese a tener previsto la emisión de bonos soberanos por 3 mil millones de dólares.



Además, Chávez menciona que se tiene prevista la obtención de 2.750 millones vía cooperación internacional; no obstante, ninguno de estos recursos entró al país, lo cual obstaculiza alcanzar un crecimiento económico sostenible.



Según el analista, la economía aún no recupera su nivel de 2019 pese al crecimiento del 8,7 por ciento a junio de este año.

Gobierno prevé alza del PIB en 4,8%



El Gobierno observa un “buen ritmo” en los últimos indicadores sobre el crecimiento económico y estimó que se podría culminar el año con un 4,8 por ciento de incremento en el Producto Interno Bruto (PIB).



“Estamos en un buen ritmo de crecimiento, estamos a un 8,7 por ciento a junio de este año y esto nos vislumbra que vamos a acabar en un buen indicador en lo que es el crecimiento de la economía a fin de año”, afirmó el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, según Erbol.



El Índice Global de Actividad Económica (IGAE) experimentó un crecimiento del 8,7 por ciento debido al impulso de los sectores como la minería, construcción, transporte e hidrocarburos.