Promulgan ley que exime de IVA a la importación de bienes de capital para la industria

El Gobierno nacional promulgó la Ley 1391 del 31 de agosto de 2021, que da luz verde a la importación de bienes de capital con exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y tasa cero en dicho impuesto para la comercialización de estos productos en el mercado interno.



La norma tiene por objeto establecer incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje destinados a los sectores agropecuario e industrial, y maquinaria pesada para el sector de la construcción y minería, para la reactivación económica y fomento de la política de sustitución de importaciones.



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que esta norma no sólo beneficia a los grandes empresarios, sino fundamentalmente a los pequeños productores que ahora podrán comprar o importar maquinaria especializada para aumentar y tecnificar su producción, libre del pago del IVA.



“Esta norma beneficia no solamente a las grandes industrias, también beneficia a los pequeños productores que siempre han tenido la imposibilidad de tener su cosechadora o una máquina textil más productiva”, subrayó.



Los bienes de capital importados o comercializados en el mercado interno no deberán exceder los 10 años de antigüedad. Las entidades públicas también podrán beneficiarse de estos incentivos tributarios, siempre y cuando los bienes de capital, maquinaria y equipo sean nuevos.