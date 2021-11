Gobierno espera resolver el conflicto con trabajadores Aasana para evitar paro en aeropuertos

El diálogo entre los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, se reanudará mañana en medio de la advertencia de un paro indefinido por parte de los trabajadores.



No obstante, Montaño dijo que espera llegar a un consenso para solucionar el conflicto y evitar dicha medida de presión que afecta a los aeropuertos del país.



“Esperemos que el viernes se pueda solucionar, pero mientras nosotros estamos trabajando para que la economía de Aasana, de BoA, DGAC y Sabsa esté más fortalecida, no puede ser que algunos dirigentes quieran llevar a la quiebra y eso dificulta todo el trabajo que hemos ido realizando”, dijo la autoridad.



La dirigencia de los trabajadores de Aasana anunció la pasada semana con un paro indefinido si hasta el 5 de noviembre no se soluciona el conflicto por las demandas que tienen, entre ellas, el pago de una deuda de más de 42 millones de bolivianos.



“Así como estamos revitalizando el transporte aéreo, nuestros hermanos dirigentes de Fenta deben ponerse la mano al pecho y decir que entre todos podemos salir adelante”, dijo Montaño.



La inconformidad de los trabajadores de Aasana surge porque el fondo rotativo de más de 83 millones de bolivianos otorgado por el Gobierno sólo permitió el pago de los beneficios sociales de más de 200 trabajadores, no obstante, no se pudo honrar las deudas a los funcionarios.