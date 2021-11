A una semana del secuestro en Las Londras, la Fiscalía no emite las órdenes de aprehensión

Han pasado siete días desde la agresión y secuestro de 17 personas, entre policías, periodistas y trabajadores agropecuarios en el predio Las Londras, en Guarayos, por parte de un grupo de avasalladores armados, pero la Fiscalía aún no emitió las órdenes de aprehensión pese a haber identificado a tres personas que habrían participado del hecho ilícito.



Sin embargo, la comisión de fiscales que investiga el caso tomó ayer la declaración informativa del director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, Adalberto Rojas, a quien se le retuvo sus dos celulares con la finalidad de investigar posibles nexos con dicho grupo armado. Y es que en las redes sociales en las que se observa a Rojas reunirse con las mismas personas que golpearon y secuestraron a los policías y periodistas.



El fiscal Roberto Ruiz informó ayer que todavía no se emitieron las órdenes de aprehensión porque hay pocas imágenes que permitan identificar a los supuestos agresores, ya que éstos tenían el rostro cubierto con barbijos y capuchas.



Ante esa situación, Ruiz explicó que se está convocando a declarar a las víctimas dos y hasta tres veces para contar con mayores elementos. Sin embargo, el pasado viernes, el fiscal Iván Quintanilla aseguró que ya se había identificado a tres personas vinculadas al hecho y que en cuestión de horas se libraría al mandamiento de aprehensión.



Respecto a la declaración del director del INRA en Santa Cruz, Ruiz dijo que se procedió al secuestro de sus dos teléfonos celulares con la finalidad de efectuar el desdoblamiento, labor que ya está a cargo del Instituto de Investigaciones Técnicos Científicas (Iitcup). El propósito de esta actividad investigativa es colectar elementos respecto al supuesto vínculo con los avasalladores.



El fiscal agregó que Rojas en su declaración dijo no conocer a las personas con las que se reunió un día después del secuestro y que su visita al lugar tenía la finalidad de notificar el desalojo del predio Las Londras.



“Posteriormente veremos, de acuerdo a las pruebas que se vayan obteniendo, si se lo vuelve a citar en calidad de investigado”, añadió el fiscal.



Por su parte, Rojas evitó dar detalles de su declaración y se limitó a informar que visitó el predio avasallado para realizar acciones técnicas, específicamente para verificar el cumplimiento de las medidas precautorias respecto a la prohibición de asentamientos en el predio.



Agregó que Las Londras está sobrepuesto al 100 por ciento a la reserva forestal Guarayos, de modo que no puede autorizarse ningún asentamiento.



Por otro lado, diferentes organizaciones de periodistas de Santa Cruz llevarán a cabo hoy a partir de las 10:00 una marcha desde la plaza 24 de Septiembre hasta la Fiscalía Departamental exigiendo resultados en la investigación y sanciones a los responsables de la tortura y secuestro.





CAO pide paralizar verificación de FES

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) solicitó al Gobierno nacional la paralización de procesos de verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES) en predios avasallados.



Además, pidió medidas precautorias de prohibición de asentamientos y de desalojo en el área de la forestal Guarayos.



“Los últimos acontecimientos ocurridos en la zona de Guarayos, donde se ha visto imágenes de acciones violentas utilizando armas de fuego, secuestro, tortura e incluso atropello a las autoridades, demuestran a todos los bolivianos que estamos ante un inminente riesgo de la vida”, declaró Oscar Mario Justiniano, presidente de la CAO.