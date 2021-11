La Rueda de Negocios superó su meta y movió $us 35 MM, 40% más de lo previsto

La Autoridad de Fiscalización de Cooperativas emitió una resolución administrativa que establece que el contrato entre Comteco e INET SRL, para la provisión e instalación y puesta en servicio de... Ver más Denuncian contrato lesivo a Comteco por $us 9,9 millones

La disminución de -0,23 por ciento se explica principalmente por la variación negativa de los precios en la división alimentos y bebidas no alcohólicas. Ver más La inflación baja un -0,23% en octubre de 2021, según el INE

El Comando de Policía de Santa Cruz desmintió que el grupo armado irregular haya vuelto a Las Londras, en Guarayos, y aseveró que no se restringió el ingreso a la zona. Ver más Policía afirma que no se restringió acceso a Las Londras y que grupo armado no volvió a la zona