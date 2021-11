SIN asegura que Resolución Normativa sólo busca actualizar el clasificador de actividades económicas

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió la Resolución Normativa N° 102120 con el fin de actualizar el clasificador de actividades económicas, según el director nacional del SIN, Mario Cazón. Aseguró que no se trata de una nueva ley para crear un impuesto a los servicios digitales.

“Impuestos Nacionales no aprueba leyes, ni crea impuestos. Quien crea Leyes es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (…) No hay ley, entonces no hay ninguna creación de impuestos”, manifestó Cazón en conferencia de prensa.

Según el presidente del SIN, la idea es actualizar el clasificador de actividades económicas de impuestos nacionales en concordancia con el clasificador de Bolivia. Esto, debido a que muchas empresas que antes realizaban una actividad terrestre, pasaron a dar el servicio también por Internet, entonces todas ellas deben actualizarse en el padrón nacional de contribuyentes para emitir la factura correspondiente.

“Nosotros estamos estableciendo, en esta resolución normativa, que las empresas que ya prestan y venden servicios a través de Internet, tienen la obligación de emitir factura como ya establece la ley 843. Por ejemplo, Bolivia Cine es una empresa boliviana que ya paga impuestos y que brinda un servicio de Internet. Tiene que emitir factura”, agregó Cazón.

Al respecto de que se cobre impuestos a servicios de Internet que brindan empresas extranjeras como Netflix, YouTube, entre otros, aseguró que no se ha normado nada.

“No hay absolutamente nada de eso. En abril o mayo, había un proyecto de ley de servicios digitales prestados desde el exterior como Netflix o YouTube. Aquí no estamos normando nada, se tiene que hacer mediante una ley, pero esa ley fue retirada”, finalizó Cazón, quien pidió a la población calma e informarse frente a malos manejos informativos.