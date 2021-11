Piden a la UIF investigar a gerentes de Comteco por enriquecimiento ilícito

Después de que la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) determinó que la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) firmó con la empresa INET SRL un contrato lesivo a los intereses de los socios por más 9,9 millones de dólares, éstos piden a la Fiscalía y a la Investigación Financiera (UIF) investigar por enriquecimiento ilícito a los altos ejecutivos ambas empresas.



El abogado Ronald Pinto, que representa a los socios de Comteco, denunció que la cooperativa habría firmado varios contratos con INET para beneficiar a esta última con la entrega de activos, de modo que “los ejecutivos de Comteco se enriquecen y hacen negociados”. Por ello, dijo que los socios solicitan al Gobierno que investigue a los ejecutivos de ambas empresas.



El 27 de septiembre de este año, la Afcoop emitió la resolución administrativa particular 171/2021, en la que señala que el contrato CAL GT 114/2020 suscrito el 14 de mayo de 2020, entre representantes de Comteco y de INET para la provisión, instalación y puesta en servicio de servicios de Android TV y otros servicios por 9,9 millones de dólares, es lesivo a los intereses de Comteco y sus asociados.



La Afcoop realizó varias observaciones. Una de ellas está en la cláusula cuarta relativa al precio, forma de pago y financiamiento. En el numeral 4.2 se señala que INET financiará directamente el total de la inversión por un periodo de cinco años con dos años de periodo de gracia y con una tasa de interés del 6 por ciento anual facturable, tanto como interés como capital que se computará a partir de la entrega física de los equipos.



Sin embargo, el 7 mayo de 2021 se modificó dicha cláusula y se definió que Comteco otorgará a INET el primer pago del 7 por ciento, importe que será desembolsado a la suscripción del Acta de Recepción Provisional.



La Afcoop señala que no se respetaron los dos años de gracia y la recepción definitiva, en la que se verificará corrección de fallas de los equipos, tarjetas, partes o licencias.



Además, observa que se cambia la figura de las partes donde INET se denomina como acreedor y Comteco como deudor.



Adicionalmente, la cooperativa entrega como garantía de pago las acciones ordinarias en Nuevatel en certificados endosados a favor de INET.



Víctor Hugo Franco, presidente del Consejo de Administración de Comteco, desmintió todas las acusaciones. Aseguró que el informe de la Afcoop está mal realizado y anunció que remitirán a la institución un informe con la documentación que respalda el beneficio de los contratos a Comte-co y no a INET.



La Afcoop, institución del Estado, está destinada a fomentar su desarrollo y protección en beneficio de sus asociadas y asociados, así como de la población, para asegurar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios, según la Ley 356 Marco de Cooperativas.





Comteco también entregó un edificio

Comteco también permutó con la empresa INET SRL varios pisos de su edificio de la avenida Pando por cables de fibra óptica. A la fecha, se desconoce el precio total y unitario.



El presidente del Consejo de Administración de Comteco, Hugo Franco, indicó que el negocio fue rentable para la cooperativa; sin embargo, los consejeros solicitaron una auditoría externa.



La investigación periodística Papeles de Pandora reveló que el gerente de Comteco, Fernando Gamboa, constituyó dos empresas en paraísos fiscales para gestión de patrimonio, depósito de reservas de efectivo en el exterior y crear un fideicomiso para su familia.