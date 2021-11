Culmina el periodo de gracia y sectores analizan pedir nuevo diferimiento

Muchos prestatarios que se acogieron al periodo de gracia de seis meses para la reprogramación de sus créditos bancarios comenzarán a pagar sus cuotas este mes, y otra gran cantidad, en diciembre y enero. Sin embargo, a pesar haber transcurrido más de un año sin pagar créditos, los transportistas y las micro y pequeñas empresas consideran que no están en condiciones de pagar porque no se reactivó la economía del país, por lo que analizan pedir un nuevo diferimiento.



El representante de la Confederación nacional de Micro y Pequeña Industria (Conamype), Agustín Mamani, indicó que para su sector no es posible volver a pagar sus créditos bancarios debido a que no hay una “real reactivación económica ni un plan estratégico para ello”.



Precisó que su sector sólo se reactivó en un 30 por ciento y además su reactivación es afectada por el contrabando.



“Estamos en una etapa de reactivación, no podemos pagar. El retorno al pago de créditos debe estar sujeto a un estudio para saber en qué porcentaje se ha reactivado la economía y si se puede o no pagar los créditos”, dijo.



Agregó que la reactivación del sector también se ve afectada por la falta de capital y la imposibilidad de acceder a los créditos SIBolivia, puesto que ya no pueden conseguir garantes. “Ya no tenemos capital, todo nos lo hemos comido en la pandemia, por eso requerimos apoyo económico. La demanda del mercado y capital van de la mano para reactivarnos”, indicó Mamani.



Por otro lado, dijo que las microempresas están en una etapa de evaluación de la situación financiera de sus afiliados para determinar si volverán a pedir un nuevo diferimiento de créditos. “Estamos en una etapa de evaluación, estamos a la espera de las respuestas de los compañeros de otros departamentos”, señaló.



Por su parte, el representante del Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, indicó que muchos transportistas no están en condiciones de pagar créditos porque la economía del país no se ha reactivado al 100 por ciento, por lo que su sector realizará un ampliado para determinar si demandará un nuevo diferimiento.



“Muchos no están en condiciones de pagar, los que han reprogramado y deben comenzar a pagar en diciembre y enero. Todavía no hemos hecho una evaluación de este tema, pero a fin de mes vamos a tener una postura”, indicó.



El representante afirmó que acceder a nueva reprogramación de sus créditos también les perjudicaría debido a los cargos adicionales que aplican los bancos.



Los representantes consideran que en la coyuntura política actual será más difícil el pago de los créditos bancarios.





La reprogramación es individual



El Gobierno nacional aprobó a inicio de año el periodo de gracia de seis meses para el diferimiento del pago de capital e intereses de los créditos bancarios. Las reprogramaciones son individuales.



Estos seis meses se calculan de forma diferente para cada prestatario. Su finalización depende de cuándo el prestatario firmó la adenda, es decir, la modificación al contrato de préstamo original que dio curso a la reprogramación o refinanciamiento.



A diferencia del diferimiento que se aplicó en 2020, el periodo de gracia acordado en 2021 está dirigido a los prestatarios que soliciten la reprogramación o refinanciamiento de sus créditos bancarios.