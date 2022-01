Ministro Montaño evita hablar de la adjudicación de doble vía a firma china

Después de que la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) lamentara que el Gobierno haya adjudicado la construcción de la doble vía Sucre-Yamparaez, que consta con una inversión de 456 millones de bolivianos, a una empresa china, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, no se refirió a esta adjudicación y se limitó a decir que el Gobierno no tiene deudas con constructoras.



“Aclaramos especialmente a Caboco (...). En estos momentos, no debemos a ninguna empresa contratista”, señaló Montaño.



Para la licitación se presentaron cinco asociaciones accidentales, de las cuales tres estaban conformadas por 15 empresas bolivianas, “pero esta obra ha sido adjudicada a una empresa china”, señaló Caboco en un comunicado.



La Cámara afirmó que, con esta determinación, el Gobierno retrasa y debilita la reactivación económica debido a que la firma china utilizará mano de obra boliviana a precios bajos. Denunciaron que este proyecto será ejecutado por empresas bolivianas subcontratistas a precios mucho menores, con un daño más grande porque las utilidades no serán reinvertidas en el país.