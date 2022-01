El tipo de cambio fijo evitará el alza de precios por inflación mundial

la inflación en Estados Unidos y el enfriamiento de la economía de China conducen a un escenario de inflación mundial, el efecto no alcanzará a Bolivia, puesto que el tipo de cambio fijo representa un blindaje contra la inflación importada.



El análisis corresponde al economista Juan Pablo Suárez, quien afirma que, si bien Estados Unidos cerró la gestión 2021 con una elevada tasa de inflación, esto no tendrá impacto en Bolivia porque, además del blindaje que representa el tipo de cambio fijo, el país norteamericano no es el principal socio comercial de Bolivia.



“Si tuviéramos el tipo de cambio flexible, entonces hubiera habido más posibilidades de inflación importada”, explicó.



Por su parte, el economista Germán Molina mencionó que, al margen de la inflación en Estados Unidos y el enfriamiento de la economía china, hay factores como el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de la crisis de la deuda externa, que conducen a un estado de inflación y estancamiento económico que repercutirá en todos los países, incluido Bolivia.



“Ante un contexto externo económico desfavorable, la gestión gubernamental en el diseño de políticas públicas tendría que ser de resiliencia utilizando bien las capacidades de los factores de producción, construir relaciones sanas con todos los países para realizar buenos negocios”, dijo Molina.



Mencionó también la necesidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las dificultades, elaborar planes de contingencia y revisar cómo se enfrentó pasadas crisis económicas y las que vienen resolviendo el resto de países.



Según el analista, las políticas no consensuadas no tendrán el impacto esperado en el propósito de preservar la estabilidad macroeconómica ante la próxima tormenta económica financiera mundial, puesto que se necesita la unidad de los agentes económicos.

Gobierno proyecta inflación del 3,4%



El Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 considera una tasa de inflación de 3,4 por ciento, con la cual se garantiza la estabilidad de precios y se precautela el poder adquisitivo de las familias bolivianas, informó el Ministerio de Economía.



Al respecto, el economista Juan Pablo Suárez considera que dicha proyección se encuentra en términos racionales, sobre todo porque el país cuenta con un tipo de cambio fijo que evita el aumento de precios, pese a que este fenómeno ocurre en otras economías.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la inflación en América Latina y el Caribe sería de 9,3 por ciento en 2021 y de 7,8 por ciento en 2022.