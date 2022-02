Baja producción de gas limita las opciones de negociar sexta adenda

La caída de la producción de gas natural en Bolivia desde hace siete años deja a Bolivia con desventajas a la hora de negociar las condiciones de la sexta adenda al contrato de exportación de gas a Argentina, señaló el analista en hidrocarburos Raúl Velásquez.



Según los plazos establecidos entre las autoridades del sector energético de Bolivia y Argentina, la sexta adenda debe entrar en vigencia hoy. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no dio a conocer los avances del acuerdo.



“Entonces, Bolivia no está en la mejor posición negociadora con la Argentina porque básicamente tenemos un contrato con Brasil que esta con adenda, pero no tenemos un contrato a largo plazo; tenemos una caída en la producción casi permanente en los últimos seis años, que no ha sido revertida”, dijo Velásquez a ANF.



Por su parte, el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que Bolivia no tiene la capacidad para cumplir con la demanda que tiene el norte argentino, lo que obliga a que el vecino país deba importar GNL.



“La producción de Bolivia está limitada y lo máximo que hay para enviar este 2022 a la Argentina son 8 MMm3d o tal vez 9 MMm3d”, estimó Ríos.



Problema estructural.



Por otro lado, Velásquez aseguró la caída de la producción de gas, que pasó de 60,3 millones de metros cúbicos día (MMm3d) en 2015 a 45,6 MMm3d en 2021, surge a raíz de un problema estructural en la política de hidrocarburos que no responde a la Constitución Política del Estado (CPE) ni a la realidad de la región, dado que en 2005 —cuando entró en vigencia la Ley de Hidrocarburos— Argentina no tenía Vaca Muerta ni Brasil el presal, yacimientos con importantes reservas de gas.



“Todos estos factores tienen que influir en una nueva política hidrocarburífera, repensar al sector hidrocarburífero considerando que el gas natural es un combustible de transición; además con una mirada de 10 o 20 años hacia adelante. Eso es muy importante”, sugirió.