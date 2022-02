Bolivia producirá 18 mil toneladas de pescado hasta 2025

Bolivia prevé incrementar su producción de pescado hasta alcanzar las 18 mil toneladas en 2025, con el objetivo de abastecer la demanda de este producto y dejar de importar, según informó el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.



“Hasta 2025, nos hemos trazado que vamos a llegar a 18 mil toneladas de producción, con lo cual ya no deberíamos de estar importando, pero seguramente el consumo per cápita va a ir subiendo porque cada vez más hay mayor consumo de pescado por las cualidades que tiene”, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.



Por otro lado, explicó que esa cartera de Estado trabaja en incrementar la producción de este producto con políticas como el programa de pesca y acuicultura, aprobado mediante Decreto Supremo 4632, con un presupuesto destinado de 265 millones de bolivianos.



Bolivia produjo 12.407 toneladas de carne de pescado en 2020 e importó alrededor de 9 mil toneladas, según datos difundidos por la Institución Desconcentrada de Pesca y Acuicultura- (IPD PACU).



El consumo per cápita de ese alimento en el país es de 2,61 kilogramos por año; sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda consumir 12 kilogramos por persona al año.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la carne de pescado es una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales, además de proteger el corazón y prevenir la artritis por su alto contenido de grasa omega-3.



En 2019, Cochabamba fue el segundo departamento con mayor producción de pescado, sólo por detrás de Santa Cruz. La producción cochabambina en esa gestión alcanzó un volumen de 3.621 toneladas, según datos Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin).