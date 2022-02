YPFB actualizará pago de regalías del megacampo Margarita-Huacaya

Ante la incorporación del pozo Margarita 10, que aumentará la producción de gas del campo Margarita-Huacaya en al menos 3 millones de metros cúbicos día (MMm3d), el Gobierno nacional anunció la contratación de un estudio para actualizar el factor de distribución de regalías para los departamentos de Chuquisaca y Tarija.



Sin embargo, un experto en hidrocarburos dijo que el factor de distribución no está contemplado en la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que manifestó su rechazo a la medida anunciada por el Gobierno.



El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, aseguró que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está iniciando la licitación para el estudio de campos compartidos, el cual permitirá actualizar con precisión las condiciones de distribución de regalías para mencionados departamentos.



“Será una empresa especializada con alto nivel técnico la que dirá en sus resultados los porcentajes de regalías que corresponderán a estos dos departamentos”, dijo la autoridad.



En tanto, Enzo Michel, vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, explicó que la consultoría para definir el factor de distribución de los campos compartidos está inscrita en el plan anual de contratación de YPFB con un presupuesto de 3 millones de bolivianos.



Michel agregó que este año la estatal petrolera invertirá importantes recursos en el departamento de Chuquisaca en tres proyectos con más de un trillón de pies cúbicos (TCF) de potencial; cada proyecto considera una inversión que ronda los 100 millones de dólares.



Por su parte, el experto en hidrocarburos Daniel Centeno aseguró que, en primer lugar, no existe el megacampo Margarita-Huacaya, puesto que son dos estructuras diferentes. Explicó que el campo Margarita está en su totalidad en Tarija, al igual que una parte del campo Huacaya.



Para el especialista, el factor de distribución “es un invento que nunca debió haberse llevado a cabo”, ya que no es concordante con lo que manda la CPE en su artículo 368, que manda a cancelar el 11 por ciento de regalías en el punto de fiscalización, es decir, después de que la producción de gas y petróleo fue transportada del pozo a la planta.



El 5 de febrero, el presidente del Estado, Luis Arce, confirmó entre 300 y 350 billones de pies cúbicos de reservas de gas en el pozo Margarita 10, el cual aportará desde el mes de junio 3 MMmcd.



Las reservas monetizadas de este yacimiento generarán un ingreso de 1.500 millones de dólares por concepto de renta petrolera.

Molina presentará balance energético



El Ministerio de Hidrocarburos y Energías presentará mañana de manera virtual el “Balance energético nacional 2006-2020”, que permitirá identificar el estado en el que se encuentra el sector y proyectar la política que se debe aplicar para los siguientes años.



“Este balance nos permite identificar el comportamiento del sector energético, es decir, nos ayudará a definir la orientación en la que debemos planificar la política energética”, explicó el director general de Planificación y Desarrollo Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Víctor Andrade Loza.