Analizan cambios para fortalecer la lucha contra el contrabando delictivo

El Gobierno nacional manifestó su interés por reducir el monto a partir del cual el contrabando puede ser penado con cárcel, que actualmente es de 200 mil UFV (475.284 bolivianos), aunque no precisó la cifra a la que debe reducirse. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) recibió con agrado esta postura y espera que se fije el límite de 9.000 UFV, equivalente a 21 mil bolivianos.



“Hay una parte técnica que se está analizando. Hay el compromiso también de una vez agilizar esta situación, entonces eso está en manos de la parte técnica del Ministerio de Economía a través del viceministerio de la parte tributaria”, manifestó ayer el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas.



La autoridad explicó que con este mismo propósito se entablaron reuniones con la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas del Legislativo. “Ellos tienen todo el interés de poder impulsar esta modificación”, dijo.



Bolivia tiene una de las normas más permisivas para el contrabando en la región. Si el tributo omitido es menor a 200 mil UFV sólo se incurre en contrabando convencional y la sanción es pagar una multa no mayor a 50.000 UFV (118.821 bolivianos). La pena de cárcel de hasta 12 años sólo se aplica a reincidentes, quienes ejercen violencia u omiten un tributo mayor a la cifra antes mencionada.



En las últimas semanas se reportaron hechos violentos entre contrabandistas, comunarios y miembros del Control Operativo Estratégico (COE). En Orinoca, Oruro, el fiscal de Aduana, Williams Paredes, fue retenido junto a algunas patrullas durante el fin de semana, cuando se intentó incautar siete camiones con mercancía ilegal. Vargas descartó que se haya registrado un muerto en el hecho.



En Villamontes, Tarija, también se presentaron hechos violentos cuando se detectaron 45 toneladas de maíz, que fueron ingresadas de forma ilegal.



El viceministro recordó que en lo que va del año se decomisaron 344 camiones con contrabando. Sin embargo, resaltó que no se tiene ningún aprehendido, precisamente por la blandeza de las normas y la dureza con la que los contrabandistas reciben a los uniformados.



“La anterior semana nos hemos reunido con la Cámara Nacional de Industrias (CNI), puesto que tenemos un convenio, ahí ellos han manifestado esta su inquietud”, agregó.



El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, expresó su agrado con la posición del Gobierno.



“Si desde el Viceministerio se está trabajando en este sentido nos parece importantísimo y celebramos que así lo hagan, ojalá que pronto veamos que esta norma se cambie y se ponga a la par del resto de los países de la región que establecen como límite un promedio de 3.000 dólares”, señaló.



Blazicevic indicó que establecer un límite parecido “sería ideal porque eso permite que los pequeños comerciantes en las fronteras continúen con su trabajo, y, sin embargo, sí se penalice a los peces gordos del contrabando”.

Contrabandistas usan a mujeres y niños para evitar ataque



El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, denunció que en San Antonio, comunidad próxima a Yacuiba, los contrabandistas, después de atacar a los miembros del COE, se valen de mujeres y niños para reducir la dureza con la que puedan actuar los uniformados.



“Ahí realmente sufren agresiones de consideración los efectivos militares, roturas de cabeza, contusiones por golpes, palos, piedras y machetes. En esa comunidad de San Antonio ya tienen otro tipo de estrategias, porque involucran a niños y a mujeres para frenar la lucha contra el contrabando”, dijo.



En estos sectores se ha reportado actividades de “contrabando hormiga”: internación de mercadería en pequeñas cantidades.