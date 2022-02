Analistas afirman que el contrato con Venqis se frustró tras denuncias

La intención de contratar a la empresa panameña Venqis S.A. para tareas de comunicación sobre exploración dentro la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en Tarija, cayó tras las denuncias de presuntas irregularidades, opinaron analistas. La opción más lógica —señalaron— es contratar a una firma nacional o realizar el trabajo ellos mismos.



“Creo que anular ese contrato fue lo más práctico. No es posible que contratemos empresas panameñas que no tienen la más pálida idea de lo que es el sector de hidrocarburos. Empresas comunicacionales en Bolivia hay muchas”, señaló Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos y experto en el área.



En la misma línea, el analista en la materia Hugo del Granado manifestó: “Este tipo de denuncias ya son conocidas en el ámbito petrolero. Hubo situaciones como con Tecnimont (empresa italiana contratada por YPFB en 2017 en medio de denuncias de corrupción) que hizo varios trabajos de consultoría para el complejo petroquímico de prolipopileno. Concienciar a la población sobre los beneficios de la exploración de hidrocarburos lo tiene que hacer YPFB”.



Recientemente se denunció que YPFB Chaco planeaba suscribir un contrato por 184.700 dólares con Venqis S.A. para “servicios de producción y difusión de productos comunicacionales para el área de Astillero”, dentro de la reserva.



La propuesta que hizo Venqis era idéntica a los requerimientos de YPFB Chaco; el proceso parecía dirigido a favorecer a la panameña.



A esto se suma que el director de Venqis S.A., Andre Golabeck, mantuvo una relación estrecha con el Gobierno de turno, ya que colaboró con la campaña rumbo a la presidencia de Luis Arce en Santa Cruz, donde habría conocido al hijo de Arce (quien ocupó cargos gerenciales en YPFB Chaco hasta 2021) y al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.



Ríos enfatizó que es importante realizar actividades exploratorias cuidando el medioambiente.



“Soy partidario de realizar estas actividades, pero deben ser legales y tratarse con las comunidades cómo se remediará (el impacto ambiental). Eso no se hace con empresas del exterior, sino con empresas locales y bolivianas”, dijo.



Por otro lado, Del Granado cuestionó que se destine dinero para pagar por trabajos que podrían ser asumidos por el departamento de publicidad y comunicación de YPFB, en especial cuando se está en un momento de austeridad y bajos ingresos por el declive en la producción de gas natural.



Los Tiempos envió un cuestionario a Venqis S.A. con la intención de conocer su posición ante las denuncias de favorecimiento ilícito; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.



No obstante, a través de un comunicado, la empresa indicó que concluyó un trabajo con YPFB Chaco en marzo de 2021 y que al momento no tiene contratos activos en Bolivia.

Ratifican rechazo a exploración en Tariquía

La diputada Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero ratificó la oposición de la población de lugar para permitir actividades de hidrocarburos en Tariquía, Tarija.



“Hemos enviado un mensaje claro, tanto al presidente como a las autoridades tarijeñas y nacionales, es que no nos interesa de ninguna forma que con campañas manipuladas se pretenda cambiar el pensamiento de los tarijeños de explorar o explotar Tariquía”, declaró.



Por otro lado, la legisladora recalcó que se esperarán las respuestas a las peticiones de información realizadas en el marco de una investigación por los presuntos favorecimientos a la empresa Venqis S.A.