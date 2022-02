Cooperativas refutan a la AJAM y exigen legalizar minería en el Madidi

Dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del norte de La Paz (Fecoman) señalaron ayer que la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, falta a la verdad al informar que no se autorizó el ingreso minero al Parque Nacional Madidi. Indicaron que esta institución dio pie a las operaciones dentro de esta área protegida al otorgarles documentos iniciales.



Los cooperativistas reconocieron que aún les falta completar sus trámites para que sus actividades sean legales, pero culparon de estos retrasos o impedimentos a la AJAM. Ante esta situación, visiblemente molestos, se declararon en estado de emergencia y dieron a Lafuente 72 horas para atender sus demandas; caso contrario, amenazaron con movilizaciones.



“Damos un plazo de 72 horas para que atiendan nuestros pedidos, y, si no hay respuesta de la AJAM, convocaremos a movilizaciones”, dijo el presidente de Fecoman, Vicente Choque.



El lunes pasado, la directora de la AJAM, Brenda Lafuente, indicó que no se autorizó ninguna actividad minera nueva (después de la creación del parque, en 1995) dentro del Madidi. “Desde aquí no se ha otorgado ningún derecho para trabajar en áreas protegidas, ni autorización para explotar minerales”, indicó.



La Ley Minera establece que, previo cumplimiento de todos los requisitos ambientales y el visto bueno del Legislativo, la AJAM puede suscribir contratos mineros con los interesados en realizar actividades en ciertas áreas.



Tanto la AJAM como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) repitieron que no se permitirá nuevos asentamientos en el Madidi; pese a ello, se evidenció con documentos que la primera institución da vía libre a trámites con los cuales los mineros alegan tener derecho para operar en la zona.



Estos trámites, sin embargo, no siempre llegan a la fase final (firma del contrato minero) por lo que las cooperativas se mantienen como ilegales.



“La AJAM dijo que no autorizó minería en el Madidi, ¿entonces por qué ellos nos extendieron los documentos que nosotros requerimos para operar allí? Nosotros podemos presentar los documentos con los cuales estamos instalados y trabajando ya a orillas del río Tuichi”, dijo Lander Cuevas, presidente de la Central de Cooperativas del Río Tuichi.



Diferentes medios de comunicación denunciaron la incursión minera ilegal dentro el parque con el beneplácito del Gobierno. El Sernap y la AJAM negaron este extremo, pero lo expuesto por los cooperativistas confirman las denuncias.



Cuevas dijo, además, que si el Gobierno no coordina con las cooperativas para cualquier inspección ocular en la región “no llegarán al lugar”.

Avasallamientos.



Las contradicciones con relación a la incursión minera al Madidi no son lo único que molesta a los dirigentes mineros; también protestaron por los avasallamientos de comunarios a zonas reservadas por ellos y por las demoras en sus trámites para legalizar sus actividades.

Mineros exigen derecho al trabajo



Milca Sarmiento, cooperativista minera que trabaja en el Parque Madidi, manifestó que las actividades extractivas dentro del parque deben ser permitidas para que las personas que habitan la zona tengan mejores condiciones de trabajo, salud, educación e infraestructura.



“Allá sufrimos muchas deficiencias en salud, educación, caminos. Gracias a las cooperativas tenemos caminos, ¿de qué vamos a vivir la gente de allí?, ¿por qué quieren que sigamos cuidando el parque?”, dijo Sarmiento, socia de la Cooperativa Virgen del Rosario, la cual opera en el río Tuichi.



Sin embargo, la minería no es la única alternativa, mucho menos la mejor opción, debido a la destrucción del medioambiente por el uso excesivo de mercurio.