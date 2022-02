Santa Cruz: INRA ratifica el desalojo de menonitas por avasallamiento

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informó ayer que los menonitas en la comunidad Valle Verde del departamento de Santa Cruz avasallaron tierras fiscales, por lo que deben desalojar esos predios hasta mañana.



Según un reporte de ABI, Núñez indicó que el INRA no negociará este tema y hará cumplir las leyes.



“En el mapeo que tenemos nosotros (…) estamos viendo claramente (que) es un avasallamiento que (se) ha ocasionado, esta colonia menonita se expandió a áreas que no corresponden”, dijo.



Explicó que los menonitas en la comunidad Valle Verde avasallaron tierras fiscales otorgadas al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) en calidad de usufructo y autorizadas a la comunidad campesina agropecuaria 19 de Noviembre, en diciembre de 2002.



Por esa situación, deberán proceder al desalojo, de manera voluntaria, hasta el viernes; caso contrario, se recurrirá a la fuerza pública.



El INRA “siempre está abierto al diálogo”, pero este caso, que se arrastra desde hace seis meses, no se negocia, señaló Núñez.