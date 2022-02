El Sernap pide a la AJAM detener trámites para minería en el Madidi

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) pidió a través de una carta dirigida a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) no permitir más trámites de áreas mineras dentro del Madidi, ya que esta actividad va en contra del objetivo con el que se creó el parque. De acuerdo con el Sernap, la solicitud se encuentra aún en evaluación.



“Se ha generado un análisis técnico legal que concluye y determina restringir las reservas de cuadrícula minera ante su institución, ya que las mismas no son compatibles con la categoría y objeto de creación del área protegida”, se lee en la misiva enviada por Teodoro Mamani, director del Sernap, a Brenda Lafuente, directora de la AJAM, el 11 de enero del año en curso.



La directora de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, resaltó en una entrevista con Los Tiempos que se están realizando “las gestiones necesarias para que se pueda frenar la reserva de cuadrículas y la minería ilegal” en el parque.



La solicitud aún está en análisis, según Salamanca. Este medio se contactó con la AJAM para conocer la respuesta a la petición, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.



Hasta noviembre del año pasado se conoció que 6.023 cuadrículas, equivalente al 8 por ciento de la extensión total del Madidi, estaban comprometidas para la actividad minera. La mayoría de éstas, en estado de reserva ante la AJAM.



Si la petición de Mamani es aceptada, este número no aumentaría más y los trámites que ya están en curso terminarían anulándose sin llegar a un derecho minero, debido a la incompatibilidad de la minería con esta área.



En este sentido, Salamanca resaltó que continuar con las reservas no tiene sentido ya que al final el permiso no será autorizado.



La funcionaria afirmó que esto no se aplica a otras áreas protegidas, como Apolobamba (al suroeste del Madidi), donde la minería ha florecido, ya que cada una de éstas tiene categorías distintas y objetivos de conservación diferentes.



En días pasados, los cooperativistas mineros señalaron que con su actividad pueden llevar desarrollo y bienestar económico a las poblaciones del lugar. Sin embargo, el Sernap buscará que este bienestar se realice a través de “proyectos productivos” como la industria del café, la miel y el turismo sostenible; además de implementar servicios básicos como agua y luz eléctrica.



“Vamos a ir insertando productos que ayuden a las comunidades. Para nosotros como prioridad de la gestión del hermano Teodoro es trabajar por proyectos productivos, apuntar al turismo y apoyar con los servicios básicos”, acotó Salamanca.





Ven incongruencias en certificados

Alejandra Salamanca indicó que se realiza una auditoría interna a los Certificados de Compatibilidad de Usos (CCU) emitidos entre 2017 y 2019 y que de forma preliminar se encontraron irregularidades.



“Preliminarmente se han encontrado incongruencias que ya han sido puestas a conocimiento de las autoridades competentes como el Ministerio Público”, señaló Salamanca.



Asimismo, dijo que la información está disponible para cualquiera auditoría externa. “Nuestra gestión se caracteriza por ser una gestión transparente. Se otorgará la información que se tenga”, agregó la funcionaria.