Senadora denuncia nuevo nombramiento ilegal en el directorio de la AJAM

La senadora de oposición Cecilia Requena denunció un nuevo nombramiento ilegal en el directorio de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Esta vez se refirió al actual direc-tor de esta institución, Heriberto Erik Ariñez Bazán, quien, al igual que sus dos antecesoras, no cumpliría con los requisitos para ocupar el puesto.



"Vamos a tener que denunciar un tercer caso de la misma situación, que es el del nuevo director de la AJAM posesionado el 13 de octubre incumpliendo al menos dos estipulaciones de la Ley Minera", manifestó Requena.



De acuerdo a la denuncia, Ariñez no cumple los seis años de experiencia en el área minera. Asimismo, debía esperar al menos cinco años después de dejar este puesto para ser nombrado nuevamente. Él fue director de la AJAM hasta 2019 y fue nuevamente nombrado cuatro años después.



Brenda Lafuente y Carmen Nilza López Valenzuela también fueron denunciadas por no cumplir con los seis años de experiencia.



La senadora Requena dijo que el nombramiento de Ariñez implica la comisión de dos delitos por parte del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, como resoluciones contrarias a las leyes y nombramientos ilegales.



De igual manera, el director de la AJAM incurriría en usurpación de funciones. Por ello, la senadora dijo que presentará una denuncia en la Fiscalía.



Ni Ariñez ni Villavicencio se refirieron a la denuncia, pese a las consultas de este medio.