Firmas interesadas en campo ferial no demuestran solvencia económica

A tres meses de que la Alcaldía de Cercado lanzó la convocatoria para la intervención, mejoramiento y administración del campo ferial de Alalay, ésta fue declarada desierta porque las dos empresas que se presentaron no demostraron solvencia económica, además que tuvieron observaciones en al menos 18 puntos.

La directora de proyectos de la Alcaldía, Gabriela Encinas, indicó que en lo que respecta a la convocatoria de alianza público-privada que hace referencia a la viabilidad económica y financiera del proyecto, no pudo ser certificada por la Fundación Feicobol y la empresa Bolivian Imagio Enterprises S.R.L.

“Esta unidad competente solicitó que se pueda demostrar la solvencia financiera comprometida por cada uno de los proponentes; sin embargo, a pesar de la espera y los plazos que se ha dado, ninguna de las propuestas ha presentado una solvencia financiera que le garantice al municipio que se van a realizar las inversiones comprometidas en las propuestas”, dijo.

Por este motivo, se recomendó al Secretario de Planificación y al Alcalde declarar desierta esta convocatoria, puesto que, según Encinas, “tanto en el aspecto técnico como financiero no se ha cumplido con los lineamientos solicitados por la unidad solicitante”.

El secretario de Finanzas de la Alcaldía, Mauricio Muñoz, indicó que se está tomando con “mesura” la entrega del campo ferial porque se trata de 30 años de administración. Añadió que el municipio volverá a lanzar la convocatoria lo antes posible y anunció que también se podría sacar una licitación pública internacional.

“Vamos a mejorar, aumentar y corregir (...) para volver lanzar una convocatoria pública, ya sea con APP o una licitación. Esperamos que las propuestas sean mejoradas y participen otras empresas que no han podido presentarse”, dijo.

Muñoz añadió que, en esta convocatoria, la Fundación Feicobol propuso invertir 12,5 millones de dólares; en cambio, Bolivian Imagio Enterprises ofreció invertir 18 millones de dólares.

El gerente general de Bolivian Imagio Enterprises, Julio Navia Morató, indicó que presentó el precontrato de financiamiento firmado por sus financiadores internacionales, por lo que, una vez adjudicado el campo ferial a su empresa, los financiadores firmarán el contrato de préstamo de financiamiento por 10 años.

“La Alcaldía quería que nosotros ya tengamos la plata, pero cómo la vamos a tener si todavía no nos han adjudicado. El financiador no puede darte la plata si no tiene el destino de los fondos”, explicó.

Navia indicó que su empresa se volverá a presentar a la convocatoria del municipio para administrar el campo ferial de Alalay.

Por su parte, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) a la cual pertenece la Fundación Feicobol se pronunciará hoy al respecto.

Feicobol ha realizado la Feria Internacional por más de 30 años.

No se subsanaron observaciones

La directora de proyectos de la Alcaldía, Gabriela Encinas, indicó que se tuvo una reunión aclaratoria con las dos empresas interesadas en administrar el campo ferial de Alalay, pero éstas no lograron subsanar todas las observaciones.

Agregó que las empresas fueron observadas en la presentación del plan maestro de inversión y detalle de inversiones a realizar, plan de funcionamiento propuesta de actividades y diseño arquitectónico que especifique intervenciones e inversiones.

Se observó que las empresas no presentaron propuesta de estructura organizativa interna de relación con la Alcaldía ni presentan otros beneficios para el municipio, entre otros aspectos.