Montenegro: “No quisiéramos pensar que hay una especie de boicot”

Ante el rechazo al proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE-2023) en Diputados, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, dijo que no quisiera pensar que hay una intención de “boicot” a la gestión del presidente, Luis Arce. La falta de consensos obligó a trasladar el tratamiento en Diputados hasta el martes 13 de diciembre.

“No quisiéramos pensar que hay una especie de boicot a la gestión de nuestro presidente Luis Arce Catacora, confiamos en que los asambleístas van a hacer una reflexión, tomarán conciencia de la importancia del PGE 2023 y lo aprobarán”, dijo en medio de la peor crisis política al interior del partido gobernante, MAS.

Ante el rechazo del proyecto de ley, dijo que no es posible ni razonable pensar que no se apruebe el PGE 2023. “Nosotros hemos mostrado el día de ayer (miércoles) técnicamente la coherencia de este Presupuesto y obviamente se ha manifestado que hay un tema estrictamente político y no un tema técnico”, afirmó en conferencia de prensa.

Desde la oposición sostuvieron que al margen de las serias observaciones al proyecto del PGE 2023 por su excesivo centralismo en desmedro de las entidades subnacionales y autónomas, el excesivo gasto en la burocracia estatal, así como la subvención a empresas estatales deficitarias, en los hechos, lo que frenó la aprobación de la norma fueron las disputas internas en el MAS, entre “evistas” y “arcesistas”, los primeros en contra y los segundos a favor de la ley.

Incluso se puso en cuestionamiento el modelo de Desarrollo Económico,. Social, Comunitario y Productivo, del que se considera su padre, el Presidente, y exministro de Economìa, Luis Arce.

“Somos nosotros optimistas de que los parlamentarios van a asumir el rol de padres de la patria y tomar conciencia del instrumento de política fiscal. La mayoría dijeron que estaban de acuerdo con el PGE que condensa la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que ha sacado a Bolivia de la pobreza”, remarcó.

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter dijo horas antes, que es posible que no se haya aprobado la norma debido a las diferentes visiones de país que se tiene, y que confiaba en los procesos de consenso.

Desde la Fundación Milenio se observó un excesivo centralismo en el PGE2023 porque concentra la inversión pública en el nivel central de Gobierno. Del total de Bs 27.482, millones presupuestados para inversión pública, Bs 23.056 millones se asignan al Ejecutivo, las Instituciones Descentralizadas y las Empresas Nacionales; es decir, el 82%.

“El Gobierno insiste en retener para sí obras y programas que deberían desconcentrarse, dejando para los niveles subnacionales un magro 18% del presupuesto. Esto, a despecho de la pobre ejecución de los recursos de inversión pública en las gestiones anteriores, y a expensas de las necesidades y demandas de los gobiernos subnacionales”, señala el Informe Nacional de Coyuntura titulado: “Un presupuesto desprolijo y atrapado en el clientelismo”.

Según Milenio, está demostrado que un presupuesto centralizado es más ineficiente que uno que reparte recursos entre los varios niveles de administración y según las competencias y atribuciones definidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.