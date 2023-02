BCB prevé comprar $us 1.000 millones a exportadores, en divisas

El Banco Central de Bolivia (BCB) espera comprar al menos $us 1.000 millones de los cerca de $us 9.000 millones generados por los exportadores a un tipo de cambio competitivo que será superior al promedio que ofrece el sistema financiero, se informó este miércoles desde el ente emisor.



La determinación se hizo conocer en una conferencia de prensa, en la que el presidente interino del BCB, Edwin Rojas informó que dentro de los límites oficiales de compra y venta establecidos por el ente emisor, se firmó un contrato de prestación de servicios con la mencionada entidad financiera.



"Es importante indicar que los límites del tipo de cambio para la venta y compra oficiales no sufren modificación alguna. Asimismo, cabe resaltar que el sector exportador es libre de decidir si opta por este beneficio, siendo que se encuentra vigente el decreto supremo 24756 que determina la no obligatoriedad de vender divisas al BCB", aclaró el ejecutivo.



Se explicó que el objetivo de la medida es mantener la dinámica del sector exportador boliviano y coadyuvar a dar continuidad al superávit comercial alcanzado en las últimas dos gestiones, para lo cual el BCB estableció "beneficiar al sector exportador privado nacional que se ha visto expuesto a riesgos y vulnerabilidades tanto de origen externo (conflicto bélico entre Ucrania-Rusia, disminución de precios internacionales, efectos de los bloqueos en Perú, entre otros) como interno (consecuencias del paro cívico en Santa Cruz y efectos climatológicos adversos)".



Entre los beneficios de la medida se pueden destacar que el sector exportador contará con mayores ingresos que incentiven la dinamización de su producción, en tanto que las operaciones de compra y venta de divisas serán más eficientes, ejecutándose en el día y quedando exentas del pago de comisiones financieras que resultasen de las transferencias en bolivianos.



Con esta medida se coadyuva a mantener la dinámica de las exportaciones registrada en los dos últimos años con un superávit comercial, donde el sector exportador tiene la posibilidad de mejorar sus ingresos para ampliar su producción, coadyuvar la política de sustitución de importaciones, beneficiando a la generación de empleos, divisas y a la dinamización del aparato productivo, y con ello encarar el escenario actual especialmente desafiante.