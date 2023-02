Cainco denuncia que el Gobierno restringe gas a industrias bolivianas para exportarlo

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) denunció este miércoles que "a través del Decreto Supremo 4794, el Gobierno venderá el gas de los bolivianos a países vecinos, sin asegurar el consumo interno”.



El DS establece que los usuarios de redes de gas que cuenten con equipos de generación de energía eléctrica de respaldo (contempla a industrias), podrán utilizar complementariamente el gas natural en la generación eléctrica, sólo en caso de existir fallas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). De esta manera, el Gobierno restringió el uso del gas natural para los industriales con el fin de que YPFB pueda venderlo a mejores mercados.



"Había ciertos compromisos de flexibilizar la medida y revisar esta norma. Lastimosamente, meses después sale la reglamentación del Decreto (4749) a través de dos resoluciones: una de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y otra de la Autoridad de Electricidad (AE), que ratifican que ya no se va a poder utilizar gas en las industrias para autogenerarse energía eléctrica", afirmó Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de la entidad empresarial.



La entidad señala que con este tipo de medidas se sigue generando inseguridad jurídica y ahuyentando las inversiones; además de poner en riesgo la generación de empleo digno y formal en el país.



"No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos sino la de nuestros gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia, quitándonos el gas para autogenerarnos energía eléctrica", aseveró Strauss.



Cainco calcula que dejar de generar su propia electricidad encarecerá los costos de estas industrias en "más del 40%".



“El gas debe seguir siendo de los bolivianos y de nuestras industrias. Es un derecho constitucional y por eso el Gobierno debe asegurar el consumo interno del país antes de vender nuestro recurso a países vecinos. No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos, sino la de nuestros gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia”, sentenció Strauss.