ASFI destaca solidez del sistema financiero, pero la mora aumenta al 2,2%

El Gobierno nacional destacó la solidez del sistema financiero que, al 31 de diciembre de 2022, reportaba un crecimiento del 6,1 por ciento en los depósitos y 7,7 por ciento en la cartera de créditos. Sin embargo, el índice de mora pasó del 1,6 al 2,2 por ciento.

Aunque la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) señaló que el índice de mora es uno de los más bajos de la región, un analista considera que el aumento obedece a que la reactivación económica no fue la esperada en la pasada gestión.

Según datos expuestos por el director de la ASFI, Reynaldo Yujra, el índice de mora en 2020 era del 1,5 por ciento; en 2021 pasó al 1,6 por ciento, y en 2022, al 2,2 por ciento. A nivel regional, el promedio es del 3 por ciento.

Al respecto, el economista Germán Molina dijo que el aumento de la mora en el sistema financiero se explica por dos factores. El primero está relacionado a la reprogramación de créditos que dispuso el Gobierno como medida para contrarrestar los efectos de la pandemia de Covid-19.

El segundo factor tiene que ver con las empresas que no alcanzaron la facturación esperada en 2022 y no lograron cumplir con sus obligaciones. Esta situación, según Molina, surge porque la reactivación de la economía no fue como se esperaba.

“Si hay un nuevo aumento, va a ser por una declinación en la actividad económica del país. Si un tomador de créditos que ha usado el crédito y no está facturando lo que esperaba, esto va a repercutir en honrar sus obligaciones”, dijo.

Solidez en la banca

Yujra sostuvo que en 2022 los depósitos llegaron a los 224 mil millones de bolivianos, monto superior en 6,1 por ciento a lo alcanzado en 2021, cuando se registró 211 mil millones.

La cartera de créditos creció en 7,7 por ciento, pasando de 199.380 millones a 214.700 millones.

Del total de los depósitos, el 75 por ciento fue concedido en la modalidad a plazo fijo, es decir que los bolivianos prefieren inmovilizar sus recursos para seguir impulsando sus actividades.

El departamento de La Paz es la principal generadora del ahorro, con el 48,8 por ciento de la cartera nacional; le siguen Santa Cruz, con el 33 por ciento, y Cochabamba, con el 10,9 por ciento.

El número de cuentas de ahorro se incrementó en más de 1,7 millones, alcanzando en la gestión 2022 a más de 14,8 millones clientes, un 8,6 por ciento mayor en relación a 2021.