Industria manufacturera concentra el 51% del valor total exportado en 2022

Las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron un valor de 6.922 millones de dólares con una participación del 51 por ciento en el valor total exportado por Bolivia en 2022, revelan datos del Ministerio de Relaciones Exteriores.



La Cancillería señala en su informe Comercio Exterior de Bolivia 2022 que "la generación de valor agregado y la diversificación, son componentes fundamentales de este nuevo ciclo de las exportaciones".



A diciembre de 2022, las ventas de Bolivia al mundo alcanzaron el nivel más alto en la historia del comercio exterior con un valor de 13.653 millones de dólares.



Según actividad económica, entre enero y diciembre de 2022, las exportaciones lograron un crecimiento dinámico en todos los sectores (agricultura 75%, hidrocarburos 31%, minerales 11% y manufacturas 23%) y con una variación de 24% en promedio, respecto a 2021.



Otra manera de analizar la composición de las exportaciones bolivianas es a través de la clasificación en tradicionales y no tradicionales, en este último caso caracterizadas por la generación de valor agregado.



Entre enero y diciembre de 2022, en términos de valor, las exportaciones tradicionales alcanzaron a 9.714 millones de dólares con una variación positiva de 17 por ciento respecto a 2021, las exportaciones no tradicionales, alcanzaron un valor de 3.872 millones de dólares con una variación positiva de 43 por ciento.



En términos de volumen, las exportaciones tradicionales presentaron una variación negativa de 11 por ciento y las exportaciones no tradicionales una variación positiva de 31 por ciento, respecto a 2021.



Las exportaciones tradicionales, continúan aprovechando la coyuntura internacional de precios altos de las principales materias primas (gas y minerales), debido fundamentalmente al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a este último.



Las exportaciones no tradicionales también se están beneficiando de precios internacionales altos, sin embargo y a diferencia de las exportaciones tradicionales, tienen un alto componente en volumen, resaltando entonces el efecto - volumen en las exportaciones, como resultado del dinamismo del sector productivo nacional gracias a la aplicación de políticas efectivas y sostenibles.



En general, el crecimiento de las exportaciones (tradicionales y no tradicionales) constituye una fuente importante de divisas y recaudación de ingresos para la reconstrucción de la economía nacional y el sector de las exportaciones no tradicionales genera empleos de calidad, valor agregado a la producción y tiene un efecto multiplicador para otros sectores de la economía nacional.







Productos tradicionales



Dentro de los principales productos exportados en esta categoría, las exportaciones de oro metálico alcanzaron un valor $us 3.003 millones, con un crecimiento de 18% en valor y 35% en volumen; las exportaciones de gas natural alcanzaron un valor de $us 2.973 millones reportando un crecimiento del 32% en valor y un decrecimiento de 15% en volumen y las exportaciones de minerales de zinc y sus concentrados que alcanzaron un valor de $us 1.818 millones con un crecimiento de 32% en valor y 10% en volumen.



Las ventas de oro metálico alcanzaron un volumen de exportación de 64 toneladas, superior en 17 toneladas a 2021. Los principales mercados de destino fueron India (75%) y Emiratos Árabes (17%) y los principales exportadores fueron La Paz (75%), Beni (15%) y Santa Cruz (7%).



Se estima que para 2023, el precio internacional del oro podría oscilar entre 1.800 y 2.000 dólares/onza. Las variaciones positivas al alza en la cotización del oro permiten generar mayores divisas para el país y apoyar el proceso de reconstrucción de la economía.



Las ventas de minerales de zinc y concentrados registraron un volumen de exportación de 772 mil toneladas, superior en 73 mil toneladas a 2021. Los principales mercados de destino fueron Japón (45%), Corea del Sur (12%), Bélgica (12%), China (12%) y Bélgica (11%). Los principales exportadores fueron Potosí (87%), Oruro (6%) y La Paz (4%)







Productos no tradicionales



Entre enero y diciembre de 2022, las exportaciones no tradicionales reportaron una variación positiva de 43% en valor y de 31% en volumen respecto a 2021, impulsadas por el crecimiento en valor y volumen de las exportaciones del sector agroalimentario: complejo oleaginoso (soya y derivados, girasol y derivados), productos alimenticios, castaña, carne bovina, azúcar y bananas.



Los productos industriales también tienen un aporte sustancial dentro los que destacan: urea granulada, productos químicos (básicamente carbonato de litio y cloruro de potasio) y alcohol etílico.



Las exportaciones de soya y derivados (grano, aceites crudo y refinado, harina y torta de soya) constituyen una fuente importante de generación de divisas para el país. Las ventas de soya y derivados registraron un valor de $us 2.220 millones y un volumen de 3,54 millones de toneladas.



Los principales mercados de destino fueron Colombia (42%), Perú (26%), Ecuador (13%) y Argentina (11%), a este último país grano de soya. El principal exportador fue Santa Cruz (98%).



Las exportaciones de nueces de Brasil (con y sin cáscara), registraron un valor de $us 198 millones y un volumen de 26.435 toneladas. Los principales mercados de destino fueron Países Bajos (34%), Perú (26%), Estados Unidos (22%), Reino Unido (12%) y Alemania (11%). Los principales exportadores fueron Beni (80%) y Pando (18%).



Las exportaciones de productos derivados de girasol (aceites y tortas) registraron un valor de $us 157 millones y un volumen de 159 mil toneladas. Los principales mercados de destino fueron Ecuador (64%), Colombia (12%) y Perú (10%). Los principales exportadores fueron Santa Cruz (95%) y Cochabamba (5%).



Las exportaciones de carne bovina, despojos comestibles y preparaciones, registraron un valor de $us 128 millones y un volumen de 20.373 toneladas. Los principales mercados de destino fueron China (81%), Hong Kong (9%), Ecuador (4%), Perú (4%), y Rusia (2%). El principal exportador fue Santa Cruz (100%).



Las exportaciones de bananas frescas, registraron un valor de $us. 47 millones y un volumen de 127.457 toneladas. Los principales mercados de destino fueron Argentina (98%), Uruguay (1%) y Chile (1%). El principal exportador fue Cochabamba (99%).



Las exportaciones de urea granulada alcanzaron un valor de $us 193 millones, el volumen exportado alcanzó a 383 mil toneladas. Los principales mercados de destino fueron Argentina (45%), Brasil (42%) y Perú (8%). Los principales exportadores son Cochabamba (98%) y La Paz (2%).