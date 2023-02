Bolivia gestiona ante la CAF vías de apoyo a iniciativas culturales en España

La embajadora de Bolivia en España, Nardi Suxo, se reunió con el gerente en Europa, Asia y Medio Oriente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Ignacio Corlazzoli, con el objetivo de explorar vías de apoyo a iniciativas que posicionen en España la diversidad cultural boliviana.



La diplomática, informó en sus redes sociales, que también sostuvo un encuentro con la comunidad boliviana residente en Madrid para coordinar el desarrollo de futuras actividades culturales.



Entre 2017 y 2021, CAF aprobó operaciones crediticias a favor de Bolivia por $us 2.216 millones, lo que representa un promedio de $us 443 millones anuales; de los cuales, en el mismo periodo de cinco años, desembolsó un total de $us 2.088 millones, implicando un promedio anual de desembolso, de $us 418 millones.



El organismo multilateral viene contribuyendo con el país, principalmente en proyectos de infraestructura caminera y transporte, para la integración; agua y saneamiento básico, para el desarrollo social y ambiental; y apoyo a la gestión pública eficiente, para la estabilidad económica.



CAF ha financiado la integración del principal destino turístico de Bolivia, Salar de Uyuni, a la Red Vial Fundamental a través de las carreteras, Potosí - Uyuni; Uyuni - Huancarani - Cruce Condo K; y Uyuni - Tupiza, lo que ha permitido reducir el tiempo de transporte de carga y pasajeros entre La Paz, Oruro, Uyuni, Tupiza y Villazón.