Empresarios ven 'desmedido' el incremento salarial propuesto por la COB y ven 'fundamental' ser escuchados por el Gobierno

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, consideró "desmedido" el incremento del 10% al haber básico al igual que al Salario Mínimo Nacional para estte 2023 propuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) y sugirió "fundamental" que su sector sea escuchado por el Gobierno.

El principal ejecutivo del sector patronal dijo sentirse preocupado por el planteamiento del ente matriz de los trabajadores el 8 de marzo pese a las "secuelas" que dejó el coronavirus en los diferentes rubros del país.

La economía se contrajo, aseguró Barbery, en entrevista con el programa La Tarde En Directo de ERBOL, a tiempo incluso de asegurar que desconoce si las actividades económicas lograron recuperarse en los niveles que se encontraban antes de la pandemia.

"Creo que argumentar de que ya pasó la pandemia y ahora (pida la COB que) de nuevo devuelvan (lo perdido por el coronavirus), no me parece que tenga sentido, no es un argumento válido", consideró.

Recordó incluso que durante los poco más de dos años de la administración del presidente Luis Arce, el Comité Ejecutivo de la CEPB solo se pudo reunir con el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en solo una ocasión.

"Creo de que es fundamental que el sector empresarial también sea escuchado, al igual que el sector laboral. Tenemos mucho que decir con relación a la economía, los problemas, a los temas que tienen que manejarse", sostuvo.

Entre los temas que se busca poder conversar se encuentra la crisis por las divisas ya que esa situación, dijo, es "muy riesgosa" para la economía. "Ojalá que sea nada más un desliz de una situación que salió del contexto", añadió.

Barbery recordó además la necesidad de que el diálogo por el incremento salarial deba ser tripartito, es decir, entre los empresarios, la COB y el Gobierno.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que comenzó el análisis del pliego de demandas de la COB con la conformación de comisiones y subcomisiones.