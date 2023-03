¿Qué tanto ha avanzado la inclusión financiera en América?

Según estudios de Global Findex del Banco Mundial, hay un aumento en la tenencia de cuentas en instituciones financieras alrededor del mundo. En 2021 los adultos a nivel mundial que tenían una cuenta bancaria llegó al 76 por ciento, pero la cifra era de sólo 51 por ciento en 2011.

En América Latina, países como Colombia, Perú y Bolivia han experimentado un aumento en el promedio de adultos que tienen una cuenta desde 2014. Así, el crecimiento ha sido de 20 puntos porcentuales en Colombia, de 30 puntos porcentuales en Perú y de 27 puntos porcentuales en Bolivia.

En cambio en países como Canadá y Estados Unidos la cifra llega entre el 90 y el 100 por ciento de la población adulta, en promedio, tiene por lo menos una cuenta individual o conjunta desde 2011.

No obstante, al examinar las diferencias por género, ingreso, nivel educativo y participación en el mercado laboral para 2021, se observa que las brechas persisten en todas las regiones del mundo, aunque en algunas de ellas son más pronunciadas que en otras. Específicamente, en América Latina y el Caribe (ALC), las brechas educativa y de participación laboral son las más altas, mientras que en las economías desarrolladas, las brechas son casi inexistentes entre mujeres y hombres, entre los hogares más pobres y más ricos, y entre aquellos que se encuentran dentro (empleados) y fuera de la fuerza laboral (desempleados o en busca de empleo)

En su último informe, Global Findex señaló que desde 2014 la brecha de género se ha cerrado gradualmente a nivel mundial. En las economías desarrolladas, por ejemplo, se experimentó un cierre de la brecha de aproximadamente 2 puntos porcentuales a lo largo de los años.

No obstante, esta tendencia no se observa en ALC, donde se encontró que, aunque en general la tenencia de cuentas aumentó, la brecha de género se amplió aproximadamente en 3 puntos porcentuales.

De acuerdo con estudios realizados en CAF a partir de los resultados de las encuestas de capacidades financieras en varios países de la región, se evidencian brechas de género no sólo en el acceso y uso de productos financieros, sino en los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos financieros, lo cual se deriva en menores niveles de bienestar financiero para las mujeres.

Entre 2014 y 2021, la proporción de adultos que realizó pagos digitales se duplicó de 26 por ciento a 51 por ciento a nivel mundial. Para ALC esta cifra pasó de 5 por ciento en 2014 a 20 por ciento en 2021, un aumento de 15 puntos porcentuales. Al analizar la brecha de género en los pagos a través de una cuenta de dinero móvil, se encuentra que en ALC los hombres son, en promedio, 11 puntos porcentuales más propensos a usar este tipo de pagos digitales que las mujeres, mientras que, en las economías desarrolladas la diferencia es de tan sólo 4 puntos porcentuales.

El aumento en la tenencia de cuentas en ALC se debe principalmente al aumento en el acceso a cuentas de dinero móvil a partir de los pagos de subsidios de los gobiernos como respuesta a la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, lo cual ha permitido que una mayor proporción de mujeres, población de escasos recursos y otros grupos tradicionalmente excluidos del sistema financiero, puedan acceder a productos financieros.

A pesar de que la proporción de personas que no tienen una cuenta ha venido disminuyendo desde 2014 en ALC, todavía el 41,67 por ciento de los adultos de la región no tienen acceso a una cuenta de acuerdo con Global Findex para 2021. La principal razón por la cual las personas manifiestan no tener una cuenta en ALC es la falta de documentación, seguida de la falta de confianza en las instituciones financieras.