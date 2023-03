ASFI dice que recursos de ahorristas no corren peligro y que ley prevé Fondo de Protección

Ante la ola de clientes que se apersonó a cajeros y agencias para retirar sus ahorros, el Banco Fassil S.A., la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI) evadió referirse al caso particular de la entidad bancaria, y dijo en términos generales que la ley garantiza los ahorros de los usuarios.



En varias ciudades del país se registraron las largas filas en cajeros y agencias del Banco Fassil de usuarios que buscaron retirar su dinero, sin embargo los cajeros no contaban con efectivo, mientras que en las agencias de la entidad bancaria se limitó el retiro a máximo 2.000 bolivianos en el caso de Santa Cruz, y en La Paz hasta 500 bolivianos, según atestiguaron los clientes que se apersonaron a realizar sus transacciones.



Ante la realidad de que los usuarios del Banco Fassil no pudieron realizar sus transacciones en las diferentes plataformas virtuales, la entidad bancaria pidió disculpas. "Nuestro personal está trabajando para establecer todos los servicios necesarios para la atención de nuestros clientes y usuarios", indicó a través del comunicado.



"Informamos que la ASFI no emitió información alguna sobre una supuesta intervención o quiebra de Banco Fassil, tal como se viene difundiendo de manera maliciosa por distintas redes sociales, generando graves daños no solo a nuestra entidad, sino al conjunto del Sistema Financiero y al país, impulsados, seguramente, por intereses particulares orientados a generar una desestabilización del Sistema Financiero boliviano", señala el comunicado de la entidad bancaria.



Por su parte, la ASFI señaló a través de un comunicado, que continuará desarrollando sus actividades de control y supervisión, tanto desde sus oficinas como en instalaciones de las entidades financieras bajo su ámbito de supervisión, a fin de garantizar que el sistema financiero preserve su solidez y solvencia.



"La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero comunica a la población en general, que las tareas de control y supervisión que realiza a las entidades financieras son permanente y continuas, en el marco de las facultades que le brinda la Ley 393 de Servicios Financieras, cuyo resultado se evidencia en que el sistema financiero boliviano goza de buena salud, es sólido, solvente y confiable", se destaca en el comunicado.



En ese marco, la ASFI afirmó que la Ley 393 contempla mecanismo y procedimiento efectivos para asegurar que los recursos de todos los ahorristas están garantizados y no corren peligro alguno