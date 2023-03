ASFI pide a Fassil plan para superar "debilidades" y asegura que el sistema financiero es sólido

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó este miércoles que solicitó al Banco Fassil un plan para solucionar las "debilidades" y aseguró que el sistema financiero es sólido, por lo que no hay ninguna probabilidad de que las personas pierdan sus ahorros.

Los últimos días, los ahorristas de Fassil acudieron a las agencias a sacar su dinero, ante una serie de rumores en redes sociales sobre una supuesta insolvencia del banco.

La ASFI emitió una resolución por algunas debilidades de Fassil que deben ser subsanadas. El Banco pidió calma y aseguró que trabaja para restablecer todos sus servicios.

Yujra afirmó que "no hay una sola razón para que el ahorrista boliviano esté en riesgo, los ahorros son resguardados. Podemos asegurar que ningún boliviano cliente de cualquier entidad exponga sus recursos".

El martes, la ASFI emitió un comunicado en el indica que las tareas de control y supervisión que realiza a las entidades financieras son permanentes y continuas, "cuyo resultado se evidencia en que el sistema financiero boliviano goza de buena salud, es sólido, solvente y confiable".

El Banco Fassil, por su lado, en un comunicado señaló que desde hace varios días es objeto de especulaciones y rumores sobre una supuesta quiebra e intervención de la ASFI, situación que rechazó.

Los rumores "generan graves daños no solo a nuestra entidad, sino al conjunto del sistema financiero y al país, impulsados seguramente por intereses particulares orientados en generar una desestabilización del sistema financiero boliviano. Estas acciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades para que asuman las acciones competentes", indicó el banco.

Yujra, en ese sentido, afirmó que no tiene sentido hacer filas en los bancos, porque los ahorros están garantizados.

"No tienen sentido las filas en Banco Fassil, ningún ciudadano boliviano tiene riesgo en sus ahorros. No quiere decir que se comprometa el sistema en su conjunto por este caso, no hemos advertido algo que advierta desconfianza en otras entidades", dijo Yujra.

Sobre el plan del banco, Yujra explicó que la entidad financiera ingresará en un plan de regularización que deberá durar tres meses.

Dijo que hay varios mecanismos para enfrentar este tipo de crisis, y afirmó que en casos extremos hay un fondo para los ahorristas.

Aclaró que este proceso no implica una inervención del estado.

"Plan de regularización es una etapa temporal, donde se trabajará en un plazo de tres meses donde se debe presentar un plan para superar las dificultades. Nuestra labor es verificar que se cumplan el plan. Esto no significa intervención, eso es otro proceso. En la medida que la entidad cumpla las acciones que propongan en su plan se hará la verificación", indicó Yujra.