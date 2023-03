El BCB dice que se dispuso las tenencias DEG para fortalecer la liquidez de las RIN

El Banco Central de Bolivia (BCB)a afirmó que para fortalecer la liquidez de las Reservas Internacionales Netas (RIN) dispuso las tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG).



A través de un comunicado remarcó que las tenencias de los Derechos Especial de Giro son parte de las reservas internacionales y como cualquier activo, la entidad estatal puede disponer de su uso. Sin embargo, aclaró que su uso no constituye un crédito y no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento.



"Frente al ataque especulativo a nuestra economía provocado en el último periodo y con el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional y legal de preservar la estabilidad económica y fortalecer la liquidez de las Reservas Internacionales, se dispusieron las Tenencias DEG al ser parte de las reservas internacionales administradas por el BCB (Art. 16 de la Ley 1670)", se lee en una parte del comunicado.



También señaló que el "gobierno de facto solicitó de forma irregular un crédito de la línea Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR, por sus siglas en inglés), mismo que no contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece el Art. 322 de la CPE, motivo por el cual tuvo que ser devuelto por la actual gestión de gobierno".