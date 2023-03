COB rechaza que empresarios sean parte del diálogo para definir el alza salarial

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi afirmó que la ente matriz rechaza entablar un diálogo tripartito para definir el incremento salarial de la presente gestión como plantean los empresarios privados.



"Se rechaza por completo simplemente tripartismo para incremento salarial. No estamos de de acuerdo, es la posición de los trabajadores, entonces no hay más que hablar", dijo.



El pasado 8 de marzo la COB pidió un incremento del 10 por ciento tanto en el salario básico, como en el salario mínimo nacional, tras este pedido la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) solicitó ser parte de las negociaciones.



"Los empresarios hablan de tripartismo gestión tras gestión, cada vez que se habla incremento salarial. Po qué no nos plantean tripartismo para discutir la reincorporación de miles de trabajadores que están peregrinando incluso con sentencias constitucionales ganadas", manifestó Huarachi.



El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el dirigente de la COB acordaron formar tres subcomisiones para tratar la demanda de incremento salarial.