Montenegro dice que informe de Moodys no tiene sustento y niega "ingobernabilidad"

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, expresó su rechazo al informe de la calificadora Moody's, porque asegura que no tiene un sustento en la realidad y economía de Bolivia. Además, negó que exista ingobernabilidad argumentando que ya se aprobaron créditos por más de $us 700 millones de dólares y otros $us 779 millones por aprobarse.

"Nosotros rechazamos ese informe, pues la calificadora no ha contemplado ni ha tomado en cuenta las fortalezas que tiene la economía boliviana en este contexto de inestabilidad económica financiera a nivel mundial donde han visto ustedes a lo largo de estos meses subidas de tasas de interés por la alta inflación, mercados laborales que se van deteriorando y hay recesión en varios países", cuestionó.

En conferencia de prensa, Montenegro dijo que el informe puso en entredicho la solvencia de la calificadora internacional e hizo referencia que hace cinco meses cuando Moody's dio una buena calificación a Deutsche Bank, pero que el viernes cayó en la Bolsa de Valores arrastrando a otras entidades financieras europeas.

"Queda claro que estas calificaciones pueden quedar en entredicho o tener algún sesgo intencionado", cuestionó.

La agencia de evaluación de riesgo Moody's rebajó la calificación de Bolivia como emisor de deuda de B2 a Caa1, lo que implica que las operaciones de deuda están sujetas a un riesgo muy alto.

Dijo que "nosotros vemos que el pueblo boliviano pondera las acciones que estamos llevando para mantener la estabilidad de la economía, la generación de ingresos, de empleo y la reducción del déficit fiscal en un entorno de elevados precios de los hidrocarburos, de insumos productivos".

Con relación al cuestionamiento del pago de la deuda externa a sus acreedores, el ministro señaló que desde 2006 Bolivia cumple con normalidad sus obligaciones de la deuda externa.

"Hasta el momento no hemos incumplido con ningún pago de deuda externa como se ha querido señalar como una alta probabilidad de impago del servicio de la deuda externa, hasta el momento no hemos dejado de hacer frente con el pago de nuestros servicios de la deuda externa a nuestros distintos acreedores", afirmó.

En cuanto al cuestionamiento de la baja gobernabilidad de Bolivia debido a los recientes conflictos, la autoridad aclaró que se trabaja de forma coordinada con la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para aprobar leyes económicas de interés y beneficio de la población, en ese contexto dijo que la Asamblea ya aprobó $us705 millones de crédito internacional, recursos que fortalecerán la estabilidad económica del país.

Añadió que se tiene $us1.800 millones de créditos que ya están aprobados por las entidades multilaterales como son CAF, BID, Banco Mundial, AFD, JICA, entre otros organismos internacionales.