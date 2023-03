Montenegro culpa al gobierno de Evo por malas inversiones

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, culpó este lunes al gobierno de Evo Morales por hacer malas inversiones en el sector petrolero y ahora la economía del país está pagando las facturas, pero olvidó mencionar en el ministro del área fue el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

El titular de Economía salió en conferencia de prensa esta mañana para rechazar algunas aseveraciones que Morales ayer emitió respecto a la economía nacional e hizo un análisis en retrospectiva de la bonanza y posterior caída económica durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Hay que señalar que en nuestra primera etapa de gobierno hemos logrado generar un nivel de renta petrolera importante. Más o menos he calculado, acumulados desde el 2006 al 2019, 37.500.000.000 dólares, un ingreso importante que se ha dado con la producción también importante en el sector hidrocarburífero", declaró Montenegro en conferencia de prensa.

El ejecutivo detalló que el modelo social comunitario del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) tuvo un ingreso de $us 5.500 millones de renta petrolera en su pico más alto, pero en los años siguientes disminuyó.

"Con esos niveles de inversión, de ejecución en efectivo, obviamente no ha habido los réditos que se hubieran esperado en el sector petrolero y actualmente la economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión en la manera agresiva que les iba señalando", añadió.

En ocasión de recordar 28 años del MAS-IPSP, el expresidente Morales le dio señales jefe de Estado de cómo manejar la economía del país. Planteó medidas de austeridad, alejar del equipo económico a los "ortodoxos" que se someten a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) y denunció que le ocultan información de la real situación financiera de Bolivia.

"Algunos ministros van a tener que leer el artículo ocho de la Constitución: el ama sua (no seas ladrón) y el ama llulla (no seas mentiroso). Los compañeros de base saben que no hay mucho movimiento económico, que no estamos como antes", indicó Morales, tras insinuar que hay ministros que roban y mienten.

En respuesta, Montenegro dijo que no es cierto que el Gobierno recibe recetas del FMI, al respecto recordó el crédito que se rechazó una vez que el gobierno de Arce se posesionó.

Arce Catacora acompañó como ministro a Morales desde el primer día de su gobierno hasta el último (2006 - 2019), con una sola pausa para recibir tratamiento médico en Brasil.